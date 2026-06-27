Brescia guida l’Italia dei distretti industriali con 110 imprese champion

Nel triennio 2023-2025 i distretti industriali italiani hanno mantenuto una competitività elevata grazie alla tenuta dei dati di commercio estero e delle cosiddette imprese «champion». E la nostra provincia non fa eccezione, anzi.
Ad evidenziarlo è la 18ma edizione del rapporto annuale «Economia e finanza dei distretti industriali» a cura del Research Department di Intesa Sanpaolo, che offre una fotografia aggiornata sullo stato di salute delle imprese distrettuali italiane in una fase caratterizzata da rallentamento della crescita globale, tensioni geopolitiche e frammentazione degli scambi internazionali. Numeri alla mano, il report mostra come i distretti industriali abbiano affrontato questo contesto facendo leva su una maggiore solidità patrimoniale (il «rafforzamento» patrimoniale è passato dal 30,3% del 2021 al 36,6% del 2024), buoni livelli di redditività (si è mantenuta su livelli elevati, collocandosi all’8% di Ebitda margin) e una forte capacità di presidiare i mercati internazionali.
Cresce l’export
Nel 2025, infatti, l’export è cresciuto dello 0,9% e l’avanzo commerciale è stato pari a 97,4 miliardi di euro, l’85% circa del surplus del manifatturiero italiano. Ad essere «premiata» è stata soprattutto la maggiore diversificazione, con Emirati Arabi Uniti, Polonia e Spagna a guidare la crescita delle esportazioni. Ma il report palesa altresì come tempo sia cresciuto il ruolo delle imprese di dimensioni medie e grandi: le grandi imprese rappresentano quasi il 60% del fatturato complessivo, percentuale che sale all’83% se si considerano anche le medie imprese.
Attorno a questo nucleo di aziende di maggiori dimensioni sono attive, certo, anche numerose imprese piccole e micro, ma con una sempre maggiore strategicità delle imprese champion, oggi il 7% del totale, ben rappresentate in ogni settore e territorio.
I numeri di Brescia
Ed è proprio approfondendo lo sguardo sulle imprese champion dei distretti della provincia di Brescia che è possibile avere indicazioni utili sulla competitività del nostro territorio. Le imprese champion spiccano infatti per crescita del fatturato e degli addetti, oltre che per marginalità e grado di patrimonializzazione, e Brescia è la prima provincia per numero complessivo di imprese champion distrettuali.
Il nostro territorio provinciale conta infatti ben 110 imprese champion, pari all’8,5% di tutte le imprese champion distrettuali: Brescia fa dunque meglio di Vicenza, che segue a stretto giro con 100 imprese, e di Treviso, che ne conta 84. Un contributo importante per il nostro territorio viene dal distretto dei Metalli di Brescia con 72 realtà champion; segue la Meccanica strumentale del bresciano con 27.
Il distretto dei Metalli di Brescia può contare su un buon numero di imprese con certificazioni di qualità, mentre la Meccanica strumentale di Brescia spicca per la sua capacità innovativa, evidente da una buona diffusione di brevetti. A livello dimensionale, sono più numerose le imprese champion di dimensioni micro e piccole (rispettivamente con 41 e 42 imprese) che insieme coprono il 75% delle imprese champion distrettuali della provincia.
Potenzialità
Queste imprese sembrano avere il potenziale per crescere ulteriormente e per divenire, anche attraverso processi di aggregazione, imprese di dimensioni medio-grandi, attive sui mercati internazionali e trainanti per il tessuto produttivo locale. Per queste imprese sarà cruciale continuare a puntare sulla leva degli investimenti – spiega Giovanni Foresti, responsabile Regionale Research di Intesa Sanpaolo – , soprattutto in innovazione, tecnologia e sostenibilità, mantenendo una buona solidità patrimoniale.
Il distretto dei vini vini
Oltre ai due distretti dei Metalli di Brescia e della Meccanica strumentale bresciana – che nella classifica globale dei 159 distretti si collocano rispettivamente al 43esimo e 82esimo posto (fa bene il primo, risente maggiormente del calo export il secondo) - nella nostra provincia ottiene ottimi risultati il distretto dei Vini e dei distillati del Bresciano. Nella speciale classifica elaborata dal Research Department di Intesa Sanpaolo il distretto si colloca addirittura al 5to posto su un totale di 159.
Le imprese del distretto spiccano per marginalità, patrimonializzazione, crescita, soprattutto sui mercati internazionali. Conferme vengono anche dai dati di export del primo trimestre del 2026, che mostrano una crescita sostenuta delle vendite del distretto sui mercati internazionali e, in particolare, in Spagna.
Sfogliando lo studio di Intesa Sanpaolo emerge come nel tempoè cresciuto il ruolo delle imprese di dimensioni medie e gra ndi. Le grandi imprese rappresentano quasi il 60% del fatturato complessivo; se si considerano anche le medie imprese si sale all’83%. Attorno a questo nucleo di aziende capofila di più grandi dimensioni sono attive numerose imprese piccole e micro.
Passaggio generazionale
L’analisi mostra infine con chiarezza che la presenza di giovani nei consigli di amministrazione si associa a percorsi di crescita più dinamici e a una maggiore propensione a investire in qualità, sostenibilità e asset immateriali. Il quadro che emerge è quello di un sistema produttivo in cui il passaggio generazionale può rappresentare un driver di competitività.