Pontedilegno-Tonale tra i luoghi turistici invernali preferiti in Italia

Dopo il primato nella classifica del tour operator britannico Inghams Ski, che ha incoronato Pontedilegno-Tonale quale miglior comprensorio europeo per affidabilità delle condizioni sciistiche, terzo al mondo, il carosello dell’alta Vallecamonica scala anche un’altra classifica.
Tra le grandi
La stazione camuna ha, infatti, guadagnato una posizione tra le località di montagna più amate in Italia, confermandosi tra le principali destinazioni turistiche invernali del Paese.
A certificarlo è l’Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, che ieri ha pubblicato le graduatorie per la stagione 2026-2027: Ponte-Tonale, con 3.290 voti, sale dal nono all’ottavo posto nazionale, superando Sestriere e precedendo Ortisei. A dominare la classifica è ancora Cortina d’Ampezzo, con 5.485 voti, seguita da Madonna di Campiglio (5.316) e Bormio (4.825), protagonista della crescita più significativa grazie a quattro posizioni guadagnate.
Seguono Livigno, Courmayeur, Canazei e Cervinia. Subito dopo si colloca Ponte di Legno-Passo del Tonale, unica destinazione bresciana presente nella top ten.
Un risultato accompagnato da un secondo riconoscimento: nella graduatoria riservata ai comprensori sciistici italiani con almeno cento chilometri di piste, il demanio dell’alta Valle conquista il sesto posto. A guidare questa graduatoria è l’Alta Badia, davanti alla SkiArea Madonna di Campiglio e a Livigno, seguite poi da Val Gardena e Cervino.
L’indagine Jfc prende in considerazione anche diversi aspetti dell’offerta turistica, dalla qualità delle piste ai servizi, dall’attenzione alle famiglie alla sostenibilità ambientale, fino all’accessibilità e all'ospitalità alberghiera.
Nelle graduatorie tematiche primeggiano località come Cortina, Madonna di Campiglio e Bormio, ma Pontedilegno-Tonale è ben piazzato in quasi tutti gli indicatori, visto il risultato finale.
Sci
Il doppio risultato positivo arriva alla vigilia dell’apertura della stagione sciistica, annunciata dal consorzio per sabato 28 novembre, mentre l’inaugurazione della stagione sarà domenica 6 dicembre con il dj Fargetta. Sulla località, alle quote più alte nei giorni scorsi sono caduti i primi fiocchi, che hanno leggermente imbiancato le cime, mentre l’abbassarsi delle temperature ha permesso di mettere in funzione i primi cannoni sul ghiacciaio Presena.