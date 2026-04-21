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﻿Cronaca

In quale zona della provincia di Brescia vorresti vivere? Di’ la tua

I dati Istat raccontano che in vent’anni la popolazione della nostra provincia è cresciuta, spostandosi verso la Bassa. Potessi scegliere, dove ti piacerebbe abitare?
Da sinistra, in alto: città, Franciacorta, Garda e Bassa
Da sinistra, in alto: città, Franciacorta, Garda e Bassa
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In vent’anni la popolazione bresciana è cresciuta: gli abitanti in provincia sono 100mila in più, per un totale di circa 1,2 milioni. I dati Istat, al di là dei freddi numeri, raccontando anche una tendenza: in questo periodo la montagna si è svuotata, mentre la città, l’hinterland e la pianura, dall’Ovest al Garda, sono cresciuti.

A favorire questi spostamenti sembrano essere state anche le grandi arterie, come l’A4, la Brebemi e la Corda Molle, oltre ad alcune strade provinciali come la Sp237, la Quinzanese, la Sp11 e la 45bis.

La domanda che vi rivolgiamo oggi è: in quale zona, poteste scegliere, vorreste abitare? Sono quattro le opzioni che vi proponiamo: città, Franciacorta, lago di Garda e Bassa. Esprimete la vostra preferenza qui sotto.

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