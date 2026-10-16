Agroalimentare, nel 2027 a Desenzano la prima Expo europea di Dop e Igp

Sarà Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, a ospitare nel 2027 la prima Expo europea delle Dop e Igp, un grande appuntamento internazionale dedicato alle eccellenze agroalimentari certificate, ai territori di origine e alle filiere produttive che rappresentano uno dei principali patrimoni economici e culturali dell'Unione europea. L'annuncio è arrivato giovedì sera a Palazzo Te, a Mantova, durante un incontro promosso nell'ambito delle iniziative di Regione Lombardia e Arepo, l'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine.
La manifestazione, concepita come evento itinerante di respiro europeo, debutterà in Italia con l'obiettivo di riunire produttori, consorzi, istituzioni, operatori economici e cittadini attorno al patrimonio delle oltre 3.700 indicazioni geografiche europee che generano un valore complessivo di circa 80 miliardi di euro. Un progetto che punta a coniugare promozione delle produzioni certificate, turismo, cultura, gastronomia e nuove opportunità di collaborazione commerciale.
«Le Dop e Igp rappresentano uno straordinario patrimonio economico e culturale che dobbiamo far conoscere sempre di più ai cittadini europei – ha dichiarato Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia e presidente di Arepo –. Da qui nasce l'idea di un’Expo europea itinerante, capace di portare tra la gente il valore delle nostre produzioni e dei territori da cui provengono. È un progetto ambizioso, condiviso con il mondo delle indicazioni geografiche, che ha trovato un importante incoraggiamento anche a livello europeo. Il debutto in Lombardia nel 2027 rappresenta un'opportunità per valorizzare un modello di sviluppo fondato su qualità, reputazione e identità».
Il progetto
A presentare il progetto e la scelta di Desenzano è stato Mauro Rosati, direttore generale di Origin Italia, che ha illustrato la visione di una manifestazione capace di superare la dimensione strettamente settoriale delle denominazioni. «Le indicazioni geografiche non rappresentano soltanto un valore economico, ma custodiscono cultura, ambiente, paesaggio e patrimonio dei territori – ha spiegato Rosati –. Abbiamo immaginato una grande Expo che metta insieme tutte queste dimensioni e consenta ai cittadini europei di sentirsi parte di questo straordinario progetto. Desenzano è una scelta significativa perché ospita la sede del Consorzio Grana Padano, la più grande Dop al mondo per valore della produzione. Vogliamo costruire una piattaforma europea che unisca gastronomia, turismo, cultura e scambio di competenze, creando nuove opportunità di crescita e collaborazione».
Il progetto ha raccolto l'interesse della Commissione europea, rappresentata a Mantova da Diego Canga Fano, direttore generale aggiunto della Dg Agri, che ha sottolineato la portata internazionale dell'iniziativa e le opportunità economiche che potrà generare. «È una sfida storica: mai nessuno ha messo insieme le oltre 3.700 indicazioni geografiche europee – ha detto –. L'auspicio è che questa manifestazione diventi soprattutto un luogo in cui i produttori possano conoscersi, dialogare e fare business insieme. Un produttore italiano deve poter incontrare un produttore francese o polacco e avviare un progetto comune. Oggi molte opportunità vengono perse proprio per la mancanza di dialogo».
Consorzio
E un ruolo centrale nell'organizzazione sarà svolto proprio dal territorio di Desenzano, sede del Consorzio di tutela del Grana Padano che ha manifestato la propria disponibilità a contribuire allo sviluppo dell'iniziativa. «Saremo in prima fila in questo progetto – ha confermato il presidente Renato Zaghini, –. È una bella sfida e siamo lieti che parta da Desenzano, dove abbiamo la nostra sede e dove intendiamo realizzare importanti investimenti per rafforzare anche la dimensione turistica e l'attrattività del territorio».