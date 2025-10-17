Il «Grana» è solo «Padano»: i giudici rafforzano il formaggio Dop

Dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Torino a settembre, che ha dichiarato illegittimo l'utilizzo dei termini «Gran Riserva Italia» nella presentazione di un formaggio a pasta dura da parte di un caseificio piemontese, a ribadire l'uso corretto dell'etichettatura dei prodotti alimentari è intervenuta la Corte d'Appello di Venezia. Lo rende noto il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano.

La sentenza ha respinto l'appello proposto dal caseificio Brazzale e ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, che aveva riconosciuto l'illiceità dell'uso del termine «Grana» in relazione al formaggio «Gran Moravia».

Leggi anche Settore lattiero-caseario, Brescia prima provincia della Lombardia

La Corte ha ribadito, sottolinea il Consorzio, che «Grana» non è un termine generico ma una parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta «Grana Padano», e come tale può essere utilizzato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare Dop. Richiamando la normativa nazionale del 1955 e la giurisprudenza europea, la Corte ha chiarito che, da quando il legislatore ha riconosciuto la denominazione «Grana Padano», ogni utilizzo commerciale del termine «grana» riferito a formaggi non conformi costituisce «evocazione indebita e concorrenza sleale».

Il Consorzio Grana Padano «accoglie con soddisfazione queste motivazioni della pronuncia della Corte di Venezia che rafforzano ulteriormente la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta e il valore del lavoro dei produttori italiani che rispettano rigorosi standard di qualità e tracciabilità».