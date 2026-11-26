Di certe cose, ci emozioniamo in ritardo. Da ragazzi si rientrava la sera e, appena girata la chiave nella toppa, dall’altra stanza arrivava il piccolo scatto di una lampada che si spegneva. Poteva perfino dare fastidio: ancora svegli a controllare a che ora rientriamo? Anni dopo capita di essere noi quelli che leggono da mezz’ora la stessa pagina, in attesa di una chiave nella porta. E torna in mente quell’interruttore, che faceva male più di un rimprovero. Curioso: della serata per la quale avevamo tanto insistito per uscire non ricordiamo quasi niente. Di quel clic, sì.
Ricordare viene dal latino recordari. Dentro ci sono un «re-» che indica un ritorno indietro nel tempo (o una ripetizione) e un «cor», «cordis», il cuore, dove gli antichi latini ritenevano avessero sede la memoria e i sentimenti. «Riportare al cuore» rende bene l’immagine. Un’emozione, piacevole o dolorosa, può rendere un ricordo più vivo, senza per questo renderlo più esatto. Ma se di un giorno felice abbiamo dimenticato quasi tutto, sarebbe ingiusto dedurne che ci importava poco. Viene spontaneo pensare che di quanto accade rimanga soprattutto quello che ci ha toccato, nel bene o nel male. Come se il passato fosse essenzialmente la sommatoria dei sentimenti che riesce a suscitare nel presente. Sarebbe ingiusto misurare un affetto sulla precisione con cui sappiamo rievocarlo. A volte di una persona ci è rimasta la risata, e daremmo chissà che cosa per ricordare almeno una delle sue battute.
Che rapporto c’è, allora, fra il passato e il ricordo? Il passato è accaduto, anche quando nessuno se ne ricorda. Per averne la prova basta tornare al nostro primo giorno di vita: c’eravamo, su questo non ci piove. Eppure, per sapere qualcosa di quella giornata, abbiamo dovuto chiedere a qualcun altro. Per un tratto della nostra vita sono stati altri a ricordare per noi.
La faccenda, del resto, continua: basta ritrovare un vecchio compagno di banco perché ci venga restituito un episodio di cui siamo stati addirittura protagonisti e che per tutti questi anni ha abitato, con una certa discrezione, solo a casa sua. Lui se ne ricorda benissimo. Noi per niente. Mettiamo che quel compagno ricordi ancora il giorno in cui gli abbiamo tenuto il posto in fondo al pullman, in gita: noi ricordiamo la gita, la levataccia, le canzoni; del posto tenuto con la giacca, niente. Lui era arrivato a scuola a novembre, a gruppetti già fatti. Quello che a noi era costato il gesto di appoggiare una giacca sul sedile accanto come segnaposto, a lui aveva risparmiato il timore di restare isolato. E la sua gratitudine è rimasta senza tempo.
Cambiamo scenario, dalla vita privata a quella pubblica: poniamo di spostarci in un’aula di giustizia per assistere alla deposizione di alcuni testimoni di una rapina in un ufficio postale: tutti sono in buona fede, ma raccontano particolari differenti, a volte persino contradditori. Chi descrive il rapinatore basso, chi mediamente alto; chi ricorda il cappellino giallo e chi invece si focalizza sulle scarpe. La memoria, in questo caso, è attivata dal vissuto del singolo: ciascuno fissa il suo particolare e scuote la testa su quello dell’altro: non ricorda, non ha notato.
Il cuore a cui riportiamo le cose sentite, viste e vissute è quello che abbiamo oggi. Nel frattempo abbiamo avuto anche noi un nuovo compagno di banco, ci è scappata una frase di cui ci siamo pentiti, abbiamo notato particolari che altri non hanno visto escludendone invece altri o abbiamo aspettato che qualcuno rientrasse facendo finta di leggere. Oggi, nel ricordo, abbiamo qualche elemento in più: l’adolescente che girava la chiave nella porta di casa conosceva benissimo le ragioni di chi avrebbe voluto restare fuori un’altra mezz’ora. Gli mancava l’esperienza di quella mezz’ora vista dalla parte di chi era rimasto ad aspettarlo. E ci sono voluti anni perché un rumore così da poco gli dicesse qualcosa che allora non poteva sentire.
A pensarci bene, di quella sera il ricordo più caro potrebbe essere proprio quello che, sul momento, ci aveva indispettiti. Una chiave gira, una luce si spegne. Per anni abbiamo sentito in quel clic qualcuno che voleva controllarci prendendo nota del nostro ritardo. Oggi – nel ricordo – riusciamo a sentire anche il sollievo di chi, finalmente, poteva addormentarsi sereno. Qualche volta non ricordiamo una cosa perché ci ha emozionato. Ci emoziona adesso, perché la ricordiamo.