Ecco. Non solo mostra qualcosa che c’è richiamando l’attenzione. Lo rafforza pure. «Ecco» viene dal latino «eccum». È una parola che presenta, richiama lo sguardo, invita a riconoscere qualcosa che è lì. Nel pronunciarla facciamo spesso un gesto: tendiamo una mano, indichiamo un punto, ci scostiamo perché l’altro possa vedere. La cosa esisteva anche un momento prima. Adesso si palesa. Adesso le diamo giusto rilievo. «Ecco» fa questo: mostra e, mostrando, rafforza.
Lo sentiamo quando cerchiamo una fotografia e finalmente la troviamo. «Ecco». La teniamo fra due dita, la porgiamo. Gli altri si avvicinano. E la guardano. «Ecco» lo diciamo anche per chiudere un capitolo e aprirne un altro, una sorta di spartiacque spesso accompagnato anche da un cambio di postura: «Ecco», è tempo di occuparci di altro.
La stessa cosa succede in una conversazione. Qualcuno parla a lungo cercando di spiegare che cosa non va. Tenta una frase, la lascia a metà, ricomincia. Chi ascolta prova a restituirgli quello che ha capito: «Ti sembra che decidano sempre senza chiederti niente». «Ecco». Stavolta non c’è un oggetto da indicare. C’è qualcosa che la persona sentiva da giorni e non riusciva ad esprimere così bene, così chiaro. Pronunciata da un altro, quella frase le permette di riconoscere il proprio sentire. Può riprenderlo, precisarlo, aggiungere ciò che manca. Adesso sa da dove continuare. È un «proprio così», «proprio qui», «proprio lui» che dà forza anche a chi sta parlando.
Lo abbiamo provato tutti: una persona trova le parole, un’altra annuisce e dice «ecco». Quasi fosse un sigillo. Un decreto. Un elemento di verità cui fare riferimento. Ci sentiamo meno soli dentro quello che stiamo cercando di spiegare. Di mostrare. A volte basta per arrivare in fondo a un discorso che avevamo cominciato quasi scusandoci di prendere tempo.
E poi possiamo presentare noi stessi: «Eccomi». Lo diciamo arrivando a un appuntamento, rispondendo a chi ci chiama. A volte siamo in ritardo, a volte non sappiamo bene che cosa ci aspetti. La voce precede il resto: posa la nostra presenza accanto a quella di chi ci cercava. «Sono qui» sarebbe già abbastanza. «Eccomi» sembra allungare una mano: dimmi, possiamo cominciare.
Naturalmente il rilievo possiamo darlo anche a quello che conferma i nostri sospetti. «Ecco, lo sapevo». Un ritardo, una risposta brusca, un errore diventano la prova definitiva di come è fatto qualcuno. Se fosse arrivato puntuale, forse non ce ne saremmo accorti. Adesso ricordiamo perfino i minuti. La persona deve ancora togliersi il cappotto e noi abbiamo già sistemato l’accaduto dentro il giudizio che ci eravamo portati da casa.
C’è però un «ecco» che riconosce il risultato prima ancora che tutto sia finito. Siamo abituati a riservare la soddisfazione all’ultima casella spuntata, senza dare peso al percorso: finché resta qualcosa da fare, ci sembra quasi scorretto fermarci a guardare ciò che abbiamo fatto. Diciamo «manca ancora». Ed è spesso vero.
Ma è vero anche il lavoro che ci ha portati fin lì: un sentiero chiuso da tempo per un albero caduto, ad esempio. Per settimane se ne è parlato: chi può venire, che cosa serve, da quale parte cominciare. Poi un pomeriggio il tronco viene spostato e qualcuno passa. «Ecco», dice uno di quelli che hanno lavorato, guardando la persona allontanarsi: non sta immaginando che il sentiero tornerà percorribile. Lo sta vedendo accadere. Il lavoro non è ancora finito eppure c’è già un risultato tangibile; una persona è passata dove prima non si poteva. L’«ecco» in questo caso tiene insieme la fatica fatta e il motivo per cui l’abbiamo fatta. Era facile perderlo, fra attrezzi da recuperare e giornate di duro lavoro.
A pensarci bene, siamo più pronti a dire cosa manca piuttosto che a riconoscere quello che c’è. Vale per un lavoro, una persona, una situazione. Vale per noi stessi. «Ecco» ci invita a fermarci per un istante: guarda, qualcosa è riuscito, è servito; qualcuno ha capito, un passo è stato fatto. Dirlo gli dà forza. E dà forza a chi quel passo l’ha compiuto. La speranza può partire anche da qui: accorgendoci che una parte di ciò che desideriamo è già qui.