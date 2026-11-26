Che cosa accade quando la razionalità smette di guidare le scelte di chi detiene il potere, in un tempo in cui fake news, complottismi e presunti esperti dilagano sul web? Per rispondere bisogna partire da lontano: dalla storia del pensiero scientifico, dai suoi maestri e dalle conseguenze che il suo abbandono può avere sulla società.
È questo il filo rosso che attraversa «La deriva. Che fine ha fatto il pensiero scientifico?», spettacolo che rinnova il sodalizio tra due artisti bresciani, il divulgatore scientifico Alan Zamboni, noto sul web come Curiuss, e il cantautore e attivista Alessandro Sipolo. Dopo il debutto al Politecnico di Milano, lo scorso settembre, lo spettacolo approda a Brescia giovedì 3 dicembre, alle 20.45, al Teatro Borsoni (biglietto a 15 euro su Vivaticket e al botteghino). Sul palco, insieme a Zamboni e Sipolo, ci sarà anche il trombettista Paolo Malacarne. Abbiamo chiesto a Zamboni, che con Sipolo è stato ospite nei giorni scorsi di Maddalena Damini al «Magazine» di Radio Bresciasette, di anticipare qualcosa dello spettacolo.
Alan, che cosa vedremo sul palco?
Lo spettacolo mette insieme una parte di divulgazione scientifica, che è quella che mi riguarda, e una parte musicale, con Alessandro accompagnato da Paolo Malacarne. L’idea è quella di raccontare la storia dell’evoluzione del pensiero scientifico e fare dei paralleli con l’attualità, legati ai disastri che possono accadere nel momento in cui chi detiene il potere non si rifà a quelli che sono i dettami della razionalità, del pensiero scientifico e delle evidenze scientifiche.
Nonostante la serietà dei temi affrontati, avete scelto di ricorrere anche al registro dell’ironia…
Ovviamente è uno show, quindi c’è un po’ di gioco, ma si cerca anche di far riflettere. Si raccontano anche delle grandi tragedie che sono avvenute per aver tradito quello che è il pensiero razionale. È uno spettacolo che aggiustiamo un po’ di volta in volta. Tutti i giorni, purtroppo, arrivano notizie che ci fanno riflettere sugli aspetti che tocchiamo.
Con questo spettacolo prosegue il sodalizio artistico con Alessandro Sipolo…
Ci conosciamo da tanti anni. Siamo diventati amici e abbiamo condiviso molti di questi pensieri, che erano già arrivati nello spettacolo «Le eresie della conoscenza». Questa è una sorta di seconda tappa di quel percorso che mette insieme la mia parte scientifica e la sua, che proviene dalle scienze politiche, e l’importanza di salvaguardare, anche attraverso la razionalità del pensiero, la democrazia.
Una delle grandi questioni del nostro tempo riguarda l’intelligenza artificiale…
Storicamente, l’innovazione in sé è neutra: è come la utilizzi che fa la differenza. Il fatto di mettere dei limiti e capire come gestirla è un po’ il problema che si è posto alla fine della Seconda guerra mondiale, quando ci si è trovati per le mani l’energia atomica. Sono state fatte delle commissioni per capire cosa fare di questa energia gigantesca, che poteva essere utilizzata da un punto di vista civile, ma anche militare. È quello che bisogna cercare di fare anche con l’AI, ma che in questo momento non si sta facendo.
Progetti futuri?
Posso anticipare un progetto in collaborazione con il Politecnico di Milano, che spero sarà pronto nei primi mesi del 2027. Sarà una sorta di conferenza divulgativa che narra la storia di tre donne: Marie Curie, sua figlia Irène e Lise Meitner, tra le principali studiose del nucleo dell’atomo. Si parte dalla radioattività fino ad arrivare alla bomba atomica e alle commissioni successive alla fine della guerra. Mi sembrava un percorso molto interessante, attraverso le figure di queste tre donne che hanno cambiato la storia della conoscenza del nucleo dell’atomo.