Scovare con chiarezza una lucciola accanto a un faro acceso è di certo un compito difficile, qualcuno direbbe impossibile. Ma, volendo farlo, ora come ora non bisognerebbe fare affidamento solo su strumenti sofisticati, perché forse sarebbe sufficiente affidarsi ad algoritmi capaci di interpretare in modo diverso la luce che abbiamo già raccolto, facendo emergere ciò che prima risultava invisibile.
È questo il principio alla base di una nuova frontiera dell'astronomia, in cui la capacità di esplorare l'universo non dipende soltanto dalla potenza dei telescopi ma anche dalla meteorologia con cui vengono elaborati i dati delle loro osservazioni. La riflessione nasce dalla recente osservazione di 51 Eridani b, un gigante gassoso conosciuto dal 2015 e per la prima volta individuato alla lunghezza d'onda di 4,3 micrometri nelle immagini del telescopio James Webb. Il risultato, illustrato in uno studio pubblicato sulla rivista Nature, è stato ottenuto senza effettuare nuove analisi ma rielaborando i dati acquisiti circa due anni prima attraverso un'innovativa tecnica computazionale.
La difficoltà di fotografare direttamente un pianeta extrasolare risiede soprattutto nell'enorme differenza di luminosità rispetto alla stella attorno alla quale orbita, tanto che individuare un giovane gigante gassoso può essere paragonato al già citato tentativo di distinguere una lucciola accanto a un faro acceso. Per attenuare il bagliore stellare vengono utilizzati particolari dispositivi ottici chiamati coronografi, la cui efficacia è tuttavia condizionata dalle imperfezioni strumentali e dalle piccole variazioni termiche che alterano la distribuzione della luce sul sensore, rischiando di nascondere il debole segnale proveniente dal pianeta.
Intelligenza artificiale
Per superare alcuni di questi ostacoli, un gruppo internazionale di ricercatori ha sviluppato Flip (Physics-based learning for imaging planets), una tecnica che combina le leggi dell'ottica con i metodi di ottimizzazione matematica utilizzati anche nell'apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale. Il principio consiste nella realizzazione di una sorta di gemello digitale del telescopio attraverso il quale simulare il comportamento della luce all'interno del sistema ottico, adattando progressivamente il modello alle osservazioni reali fino a ricostruire il bagliore stellare e poterlo sottrarre dall'immagine. Nelle osservazioni analizzate questo procedimento ha consentito di migliorare la sensibilità nel rilevamento dei pianeti da due a quindici volte rispetto alle tecniche tradizionali.
Non si tratta quindi di generare artificialmente immagini dell'universo, bensì di recuperare informazioni fisiche realmente registrate dagli strumenti, verificando attraverso appositi test che l'elaborazione informatica non comprometta l'autenticità dei segnali osservati.
Le potenzialità di questo approccio assumono un significato ancora più ampio se si considera l'enorme patrimonio di informazioni custodito negli archivi astronomici. Già nel 2009 una nuova elaborazione delle immagini raccolte da Hubble nel 1998 aveva permesso di individuare il pianeta HR 8799 b, mentre nel 2017 l'impiego di una rete neurale nell'analisi dei dati del telescopio Kepler aveva contribuito alla scoperta dell'ottavo pianeta del sistema Kepler-90.
Nuova Terra
L'integrazione tra fisica, ottica e intelligenza artificiale potrebbe dunque rivelarsi determinante anche per i futuri osservatori spaziali, come l’Habitable Worlds Oservatory della Nasa, progettato con l'obiettivo di individuare pianeti potenzialmente abitabili e analizzarne le atmosfere alla ricerca di possibili indizi di vita. Se per secoli l'umanità ha cercato nuovi mondi perfezionando gli strumenti attraverso cui osservare il cielo, in futuro potrebbe riuscirci anche affinando la propria capacità di interpretarne i segnali. E chissà che la prima immagine di una seconda Terra non sia destinata a emergere dalla luce e grazie all'intelligenza artificiale.