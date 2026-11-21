Dalla cameretta, dove la musica era una passione coltivata lontano dai riflettori, ai milioni di telespettatori garantiti dal palco di X Factor. Per arrivare agli incontri coi fan, alle fotografie, agli autografi e a quel bagno di folla che restituisce la misura di quanto, in poche settimane, sia cambiato tutto. Per Alìa e Camilla Guerini, le due voci bresciane protagoniste dell’edizione 2026, il viaggio nel talent di Sky, si è concluso, ma quello nella musica è appena cominciato.
Emozioni
Alìa, la 19enne Martina Cerutti di Desenzano, è apparsa fin da subito più pronta e disinvolta, a proprio agio con i look, le esibizioni e la dimensione dello spettacolo. «Mi sto rendendo conto di quanto sono fortunata – ci dice –: è stata prima di tutto un’esperienza umana molto bella: nel loft, senza cellulare, abbiamo parlato molto, fatto cose insieme. Per questo uscire è stato difficile, come quando ti devi trasferire in un’altra città. Per il resto mi è dispiaciuto andarmene prima della serata inediti, perché sarebbe stato un ulteriore modo per farmi conoscere». Il singolo non resterà nel cassetto: «È un pezzo che racconta l’amore giovanile in modo spensierato – continua –. È ritmato, ironico, divertente. Uscirà prossimamente e poi sarà la volta di un ep, entrambi con la mia casa discografica (RB Music Records ndr)».
Nel frattempo l’impatto con l’esterno ha già preso il sopravvento nella vita della bresciana: «Ci sarà una serie di live, abbiamo fatto già qualche showcase – racconta Alìa – e mi sto divertendo molto. L’altro giorno a Firenze siamo entrati in un locale e molta gente mi ha riconosciuta e mi ha chiesto di fare delle foto. Ero scioccata: mi sembrava incredibile volessero dei selfie con me. È bello, ma è anche assurdo». I ringraziamenti sono ancora tutti per una persona speciale: «Senza la mia mamma forse non avrei coltivato questa passione – chiosa la bresciana –, non riuscirei a pensare a me senza mamma, penso che sia il 90% di quello che sono. Mi ha lasciata libera di capirmi e l’ha fatto con naturalezza. Devo molto a me stessa, ma tantissimo a lei».
Trampolino
Camilla Guerini, 23 anni, è di Rudiano e a differenza della collega ha mostrato inizialmente maggiore timidezza e minor dimestichezza con il palco, due caratteristiche che non hanno offuscato il sua grande talento. Infatti è arrivata fino alla serata degli inediti, durante la quale ha presentato «Solo noi», una ballad che racconta la crescita e la voglia di rompere gli schemi. «Essere riuscita ad arrivare alla puntata degli inediti – ci conferma Camilla – è stato davvero bello. La preoccupazione di non avere uno spazio fuori dal programma l’avrà anche il vincitore, quindi ho solo anticipato il momento in cui provarla. Sono contenta perché l’inedito rappresenta perfettamente il mio stadio evolutivo».
Un pezzo scritto da un’altra bresciana, Joan Thiele: «Mi auguro che l’inedito piaccia tanto quanto piace a me, è un brano in cui credo molto, sia testo sia la melodia. Di solito sono molto puntigliosa, non ho competenze autoriali per avere tanto da dire, ma la sintonia diretta che ho avuto con lei e con la sua penna è stata qualcosa di molto speciale». Speciale come il momento che anche Camilla sta vivendo: «Ho visto persone emozionarsi per quello che faccio – ha chiosato –, succede anche a me quando sento gli artisti che amo. Essere dall’altra parte è un sogno».