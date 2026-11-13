X Factor: la corsa di Camilla non si ferma, Alìa invece è eliminata

Una serata senza possibilità di distrazioni, con una formula inedita e ben tre eliminazioni. Il quarto Live di X Factor si trasforma in Hell Factor e mette a dura prova i concorrenti ancora in gara, chiamati ad affrontare una puntata decisamente diversa dalle precedenti. Tra loro anche le due bresciane Camilla Guerini e Alia, protagoniste di un percorso che, al termine della serata, prende due direzioni differenti: Camilla conquista il passaggio al turno successivo, mentre Alìa deve abbandonare la competizione.
La serata si apre con la Giostra, una manche particolarmente serrata nella quale gli artisti si esibiscono uno dopo l’altro, senza interruzioni e con appena un minuto a disposizione. Per ciascuno la possibilità di riproporre un brano già presentato nel corso dei precedenti Live, accompagnato da una nuova scenografia e da una diversa messa in scena. Dopo la prima prova, spazio alla seconda manche, quella delle cover, con nuove assegnazioni da parte dei giudici. A rendere ancora più ricca la puntata anche la presenza dell’ospite internazionale Charlotte Cardin, protagonista sul palco nel corso della serata.
Ma è soprattutto il meccanismo del verdetto a rendere la serata particolarmente temuta. Tutti i voti raccolti nel corso delle esibizioni confluiscono in un’unica classifica: i due concorrenti meno votati vengono eliminati direttamente, mentre il terzultimo e il quartultimo si giocano la permanenza nel programma al ballottaggio. Al termine della puntata sono soltanto sette gli artisti destinati a proseguire la corsa verso la finale.
Per Camilla Guerini il quarto Live si conclude con un altro importante risultato: la bresciana supera anche questa prova e conquista il passaggio al turno successivo. Nella Giostra ripropone «Where Is My Husband!» di RAYE, mentre nella seconda manche Paola Iezzi le affida «Io che non vivo (senza te)», il grande classico di Pino Donaggio presentato al Festival di Sanremo nel 1965.
Una scelta che permette a Camilla di muoversi su un terreno musicale più vicino alle atmosfere retrò nelle quali ha già dimostrato di sapersi distinguere. La sua interpretazione convince i giudici. Irama ne sottolinea la personalità e il modo riconoscibile di fare musica, mentre Gabbani si dice curioso di ascoltare il suo inedito. Anche Jake La Furia la promuove, riconoscendole di aver chiarito ogni dubbio sul proprio percorso. Paola Iezzi, sua coach, la definisce una «perla» e sottolinea proprio l’importanza del timbro, elemento che rende un artista riconoscibile.
Diverso, come detto, il destino di Alia. La cantante bresciana finisce al ballottaggio con Le Distanze e si gioca tutto nell’ultimo confronto della serata. I quattro giudici non trovano un accordo sull’eliminazione e la decisione passa quindi al pubblico attraverso il Tilt, il meccanismo che affida il verdetto finale al televoto. Il responso non lascia scampo: è Alia a dover abbandonare X Factor.