Si chiude al ballottaggio il percorso di Camilla Letizia Guerini a X Factor. La cantante bresciana deve lasciare la gara dopo il confronto finale con Teo Bok, interrompendo così la sua corsa nel talent show.
La serata degli inediti si era aperta proprio con Camilla, protagonista sul palco con «Solo noi», una ballad intensa e personale, che racconta un percorso di crescita, la voglia di rompere gli schemi e di trovare attraverso la musica una propria dimensione. Un brano nel quale la giovane artista bresciana mette molto di sé, come spiega lei stessa: «Per me la scrittura è liberatoria. È un inedito che mi rappresenta al 100%».
Una proposta che convince i giudici, a partire da Irama, che riconosce nel pezzo una continuità con il percorso fatto finora: «Sei stata brava, l’ho trovato coerente con quello che hai portato fino ad adesso. Ci ho visto tanto Camilla». Parole condivise anche da Gabbani, che definisce il brano giusto per lei e ne sottolinea «la scrittura molto elegante». Jake La Furia si accoda ai colleghi: «È esattamente quello che mi aspettavo, gran bel pezzo».
Particolarmente significativo il commento di Paola Iezzi, che si dice «molto orgogliosa» del percorso compiuto dalla cantante bresciana. Per la giudice, Camilla potrebbe occupare uno spazio ancora poco esplorato nella discografia italiana: «Penso che in Italia manchi una casella come te. Chi fa cose come le tue all’estero è molto forte, tu potresti rappresentare questo genere in Italia».
Nonostante gli apprezzamenti ricevuti per il suo inedito, Camilla non riesce a conquistare la permanenza in gara. Dopo essere finita al ballottaggio, il confronto con Teo Bok segna la fine della sua avventura a X Factor.