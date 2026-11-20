E fu così che la pattuglia bresciana a X Factor fece «Tilt». Lasciando, con l’eliminazione della rudianese Camilla Guerini, l’arena del talent musicale orba di tanto... (Sienna) Spiro. Mettendo da parte paragoni e facezie, l’aver rispedito a casa la nostra vocalist della porta accanto a favore del belloccio e ammiccante Teo Bock appare (decisamente) una nota stonata.
Ma andiamo con ordine: affidare la decisione su chi eliminare al televoto suona più una strategia (vedi alla voce Irama) che non una scelta dettata dall’incapacità di addivenire ad un verdetto. E suscita il quesito dei quesiti: ma cosa cercano ad X Factor? Se l’obiettivo è trovare diamanti (o anche gemme un po’ meno preziose, per quanto lucenti) da far risplendere al meglio, allora Camilla è proprio la candidata perfetta. Con questa voce fino a poco tempo fa relegata ad esibizioni in cameretta (e all’oratorio) ha stupito in tantissimi, sia per le venature soul sia per la personalità. E infatti sui social i commenti a suo favore si sono moltiplicati, soprattutto su chi si chiedeva il senso di preferirle Teo Bok, performer a tutto tondo con già una sua carriera negli Usa. Camilla, invece è tutta da costruire, quindi il profilo ideale per chi è a caccia dell’«X Factor»…
Vabbè che il pubblico ha sempre ragione, ma i giudici avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di mandare avanti Miss Guerini. A cui auguriamo, ora che ha scoperto il palco, che segua davvero (Paola Iezzi dixit) le orme di Adele e Sienna Spiro. A voce piena, e magari con il singolo giusto.