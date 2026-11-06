Se il rap diventa scontro: i dissing più famosi, in Italia e negli Usa

Lo scontro tra Merio e Frah ricorda ben più famosi beef, dai nostrani Salmo-Luchè e Fabri Fibra-Vacca fino ai mostri sacri Tupac-The Notorious B.I.G. e Kendrick Lamar-Drake

Stefano Martinelli Giornalista 06 novembre 2026 2 ' di lettura

Tupac e The Notorious B.I.G. insieme sul palco Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rapdissingSalmoMerioFrah QuintaleFratelli Quintale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...