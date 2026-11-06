Frah Quintale risponde a Merio: «Sei tornato a grattare il grattabile»

E dissing sia. A poche ore dal brano di accuse «Love letter», pubblicato dal rapper bresciano Merio (al secolo Mario Quintale ed ex componente dei Fratelli Quintale), Frah Quintale ha risposto. Senza esporsi più di tanto, ha pubblicato la replica su un suo profilo Instagram secondario (@frahoneone) e la scelta non è casuale.
«Punto e basta»
In mezzo a lavori di street art e quadri, oggi è comparso il reel che punta a zittire l’ex amico e collega: «Punto e basta» recita la didascalia di accompagnamento, affiancata dall’emoticon della scimmia (Merio nel video registrato in piazza Vittoria aveva ritrovato i panni di Bigfoot, uno dei simboli del loro vecchio gruppo). In cover al video, c’è la fotografia di un’auto incidentata: Frah canta senza peli sulla lingua sulla base di un vecchio mixtape dei Fratelli Quintale, «Punto marcia». E anche questo dettaglio dice parecchio, per chi sa leggere tra le righe.
Il testo va dritto. Un «evil Frah» inedito, questo sì, come non si sentiva da parecchio. «Io con te sono stato anche buono, però buono non vuol dire stupido», «Sei tornato a grattare il grattabile» e «Non ho riso di te, però se dissi me con la punto ti schianti sul muro del pianto».
Nulla lasciato al caso, con l’intento di rispedire con forza le accuse al mittente.
Così gli ex Fratelli Quintale sono tornati ad animare la scena, come avevano fatto bene tra il 2006 e il 2016, stavolta con una differenza sostanziale: se in passato erano fianco a fianco, stavolta sono uno contro l’altro.
Un alterco virtuale che sta comunque appassionando gli amanti del rap (bresciano e non solo), conquistando diversi like e commenti, destinati a crescere nelle prossime ore. «Da tempo non si sentiva roba del genere», «Grandi», «Continuate pure: anche se vi prendete a sberle, a noi ci piace», sono alcuni dei commenti di apprezzamento rilasciati dagli utenti. Non manca comunque chi, in fondo, spera ancora di rivederli insieme. Utopia, stando alle doppie frecciate scagliate da entrambi nelle ultime ore.