Frah Quintale risponde a Merio: «Sei tornato a grattare il grattabile»

E dissing sia. A poche ore da «Love letter», l’artista bresciano ha risposto all’ex socio nei Fratelli Quintale, pubblicando il brano di replica su un profilo Instagram secondario

Marco Zanetti 06 novembre 2026 2 ' di lettura

Il rapper bresciano Frah Quintale - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Frah QuintaleMeriodissingrapBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...