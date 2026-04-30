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Morandi incanta Montichiari: grande successo per l’eterno golden boy

L’81enne bolognese non delude i 3.500 spettatori che hanno affollato il PalaGeorge: dal repertorio agli omaggi a Mina e Lucio Dalla, il racconto della serata
Enrico Danesi
Il concerto di Gianni Morandi a Montichiari
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Il concerto di Gianni Morandi a Montichiari

Da Monghidoro a Montichiari, con tutta la traiettoria musicale di Gianni Morandi. L’eterno golden boy della canzone italiana non delude i 3500 spettatori che hanno affollato il PalaGeorge: un pubblico eterogeneo, con coetanei del cantante bolognese (81 anni splendidamente indossati) bilanciati da qualche giovanotto e poi moltissimi esponenti dell’età di mezzo.

La serata

Il Gianni nazionale si palesa al termine di un video bucolico, imbracciando una chitarra che è stata calata dal soffitto: giacca da smoking nera (ma più tardi ne sfoggerà una bordeaux) su camicia bianca aperta e sorriso contagioso, attacca «C’era un ragazzo che come me», canzone simbolo di un’epoca «magica e coloratissima».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Gianni MorandiconcertorecensionePalaGeorgeMontichiari

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