Morandi incanta Montichiari: grande successo per l’eterno golden boy

Da Monghidoro a Montichiari, con tutta la traiettoria musicale di Gianni Morandi . L’eterno golden boy della canzone italiana non delude i 3500 spettatori che hanno affollato il PalaGeorge : un pubblico eterogeneo, con coetanei del cantante bolognese (81 anni splendidamente indossati) bilanciati da qualche giovanotto e poi moltissimi esponenti dell’età di mezzo.

La serata

Il Gianni nazionale si palesa al termine di un video bucolico, imbracciando una chitarra che è stata calata dal soffitto: giacca da smoking nera (ma più tardi ne sfoggerà una bordeaux) su camicia bianca aperta e sorriso contagioso, attacca «C’era un ragazzo che come me», canzone simbolo di un’epoca «magica e coloratissima».