Gianni Morandi, 12 date per il tour «C'era un ragazzo estate 2026»



Anche queste nuove date saranno l'occasione per festeggiare i 60 anni del brano «C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones» scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo Monghidoro - brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy - sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.

L'artista sarà accompagnato sul palco da una superband - diretta dal Maestro Luca Colombo - che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano. I biglietti di C'era un ragazzo estate 2026 saranno disponibili a partire dalle ore 14 di martedì 28 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour. (ANSA). SAM