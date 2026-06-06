Festa dell’Opera, Brescia si accende di passione per la lirica

Armonie, che raccontano conflitti. E li cantano, attraverso arie immortali. La quindicesima edizione della Festa dell’Opera riempie le vie e le piazze di Brescia, dall’alba (letteralmente) a mezzanotte. Dopo l’anteprima di ieri, con i primi concerti e appuntamenti in città, oggi si è entrati nel vivo della manifestazione. Il tema di quest’anno sono i «conflitti»: passioni, odi, amori e prevaricazioni messi in musica da compositori e librettisti del passato e di oggi. Storie e arie che sono patrimonio della cultura riecheggiano nei luoghi più suggestivi del centro: Orfeo e Euridice, Giulio Cesare, le musiche dei più grandi compositori – Mozart, Rossini, Verdi, Doninzetti.