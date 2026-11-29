Emiliano Facchinetti e la sua orchestra tornano ad «Amici», dopo la partecipazione all’intera stagione del Serale del 2019 in cui si occupò dell’organizzazione dell’orchestra composta da giovani musicisti, della logistica e del coordinamento delle prove. Il maestro bresciano, figura atipica del panorama artistico italiano, è insomma una sorta di Signor Wolf di «Pulp fiction» prestato alla musica: risolve problemi.
Infanzia e radici famigliari a San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio; giovinezza tra Roma e il Vaticano prima del ritorno a Chiari; residenza attuale a Erbusco. È ambasciatore dell’Eccellenza italiana nel mondo, e nel 2012 ha fondato l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta dalle cui costole è nata la Zenit Orchestra che suona sulle reti tv di Rai e Mediaset e ha all’attivo tournée nazionali e internazionali. Direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore, consulente musicale-orchestrale, organizzatore di produzioni artistiche, è collaboratore fidato di artisti del calibro di Renato Zero, Claudio Baglioni, Franco Battiato, Elisa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Il Volo, Sal Da Vinci, per dirne alcuni.
Quest’anno il suo contributo al contest di Canale 5 consiste nel dare la possibilità ad un concorrente (la scelta è caduta su Shari Noioso) «di registrare un proprio brano con la nostra orchestra sinfonica», spiega Facchinetti. L’abbiamo intervistato.
Facchinetti, come i talent possono contribuire al successo di un giovane artista?
Aiutano a farsi conoscere, sono una rampa di lancio. In seguito servono coraggio, costanza, determinazione, per durare nel tempo e non bruciarsi in poco tempo. Chi vince si trova all’apice della popolarità ma manca della necessaria gavetta. Deve perfezionarsi, trovare la sua strada, capire il pubblico, elaborare strategie, definire obiettivi.
Quali sono le maggiori difficoltà nel lavorare per la tv?
Il primo privilegio è arrivarci. A volta basta un colpo di fortuna. Poi contano la totale affidabilità e la prontezza nel saper gestire emergenze, imprevisti, problemi. Non sono ammessi errori. Da oltre dieci anni lavoro in tv e ne conosco bene i meccanismi. Ho realizzato trasmissioni da Agrigento, Sofia, Gerusalemme, dalle piazze e dai palazzi di Mantova, dall’Arena di Verona; ho curato decine di produzioni televisive (da X Factor ai Music Awards); ora sto lavorando alla preparazione del concerto natalizio per Canale 5. Siamo in tre, in Italia, a fare questo lavoro.
È complicato gestire dal vivo un centinaio di orchestrali?
Molto. I musicisti sono personaggi speciali, spesso eccentrici, volentieri capricciosi; vanno accontentati ma non viziati. Ho lavorato con almeno un migliaio di loro. Devono mettersi al servizio della star, sul palco non possono fare le primedonne. Solo se la stella splende esiste anche l’ombra.
In che senso?
In un tempo che premia la visibilità, ho scelto la via opposta: l’invisibilità attiva. Il mio nome compare nei titoli di testa e di coda, ma non mi vedrete nelle riprese. Però ogni musicista inquadrato è lì per mia scelta. Più il divo è luminoso, più la mia ombra risalta. Senza luce non esisterei. Mi piace definirmi architetto culturale, custode di bellezza e senso. Ho costruito in silenzio. Per la musica mi metto a nudo, senza difese, come ho intitolato la mia biografia del 2025.
Ha lavorato con Celso Valli e Renato Serio, mitici arrangiatori della canzone italiana. Un ricordo?
Uomini e artisti straordinari. Dietro di loro ci sono gli album di Morandi, Baglioni, De Gregori, Ramazzotti, Mannoia, Pausini, Jannacci, Vasco Rossi, Renato Zero, Mina. Può bastare?