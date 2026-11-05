Romance, tutte le novità d’autunno tra Brontë e «Heated Rivalry»

Quale modo migliore per attendere Natale di fare il countdown con romanticismo? Dal 3 novembre è disponibile «Santa I did something bad» (Sperling & Kupfer), il calendario dell’Avvento confezionato da due grandi nomi del rosa italiano, Hazel Riley e Stefania S. Questo romance da scoprire giorno per giorno ha un formato solo apparentemente inusuale che può leggersi, in realtà, come una rivisitazione natalizia della forma originale di molti romance oggi sul mercato (tra questi anche i titoli che hanno consacrato rispettivamente le due autrici, «Game of Gods» e «Love me, love me»): le storie a puntate di Wattpad.
Fucina di feuilleton 2.0, dal 2006, la piattaforma ha riscritto le regole del genere. Tra i sintomi più visibili dell’influenza di Wattpad: descrizioni scarne, dialoghi serrati, tropes ben riconoscibili e ricorso pervasivo alla narrazione in prima persona con conseguente alternanza di POV (Point of View) quale espediente per ampliare la focalizzazione.
I successi di ottobre
Elementi, non a caso, presenti in uno dei romance più venduti di ottobre: «Dangerous Love» (Magazzini Salani) di Rokia. Pubblicato su Wattpad tra il 2015 e il 2016, per chi frequenta la piattaforma dagli albori, il romanzo è un vero e proprio throwback. Con una trama che pare strizzare l’occhio alle fanfiction degli One Direction e al cast di «The Vampire Diaries», racconta la storia di Caroline, che vive poveramente con la madre malata di cancro, e Damon, il figlio tanto arrogante quanto attraente dei facoltosi Piers. Quando Caroline accetta di lavorare alla loro villa per pagare le cure alla madre, Damon mostra un inspiegabile interesse per lei. Diversi eppure affini, il loro amore sboccia imprevisto tra le ombre di un passato complicato.
Opposti sono anche i mondi di Wes e Devy, i protagonisti di «Falling» (Magazzini Salani) di Valentina Ferraro, altro successo di ottobre. Criptico e disciplinato, Wes è un medico brillante, nato in una famiglia affettuosa ma un po’ impicciona. Riservata e fantasiosa, Devy sogna di illustrare libri per bambini mentre si mantiene facendo la virtual assistant per un’azienda di skincare koreana pur di non dipendere dalla madre, un’attrice narcisista che inciampa periodicamente in qualche scandalo. Un romance avvincente, sebbene si scosti dal ritmo wattpadiano recuperando il descrittivismo e la caratterizzazione tonda anche per i personaggi secondari. Una piacevole novità che, riscrivendo i trope, questiona la stessa ambiguità giocosa tipica del corteggiamento.
E ventata fresca, come quelle del Norfolk in cui è ambientato, è anche l’ultimo libro di Anna Premoli, «Tutto può succedere al Little Pumpkin Cafè» (Newton Compton), altra pubblicazione di ottobre. Romance maturo con protagonisti già provati dalle delusioni amorose, è la storia di Ivy che, tradita dal marito e licenziata, parte per Wells-next-the-Sea, la piccola cittadina dove ha ereditato un cottage. Proprio lì conosce Rupert, il tuttofare brusco ma dal cuore gentile, con cui impara che la vita può essere riscritta e l’amore ritrovato.
A novembre
Se l’offerta editoriale di ottobre è stata dunque ricca e variegata, anche quella del mese appena iniziato non sarà da meno. Tra le uscite da segnare in agenda, «Il ritratto» (Sperling & Kupfer) di Danielle Steel, una delle penne più famose del romance, disponibile dal 10 novembre. Il 17, invece, arriva il «Cofanetto Brontë. I capolavori» (Newton Compton) curato dalla regina del romance italiano Felicia Kingsley, edizione che, negli ultimi giorni, ha scatenato parecchie reazioni contrastanti sui social.
Ma, soprattutto, novembre si prospetta il mese dello sport romance e non solo per il primo Sport Romance Event italiano che si svolgerà a Roma il 14. Sempre il 17, infatti, arrivano in libreria anche «Tough Guy» (Always Publishing) di Rachel Reid – terzo libro della saga che ha ispirato la serie «Heated Rivalry» – e il cofanetto «Briar U Series» (Newton Compton) di Elle Kennedy – spin-off della saga «Off-Campus» da cui è tratta l’omonima serie Prime.