«Io, ateo, alla fine del mondo con Francesco e l’enigma degli enigmi»

Venerdì 25 settembre sarà a Brescia Javier Cercas, lo scrittore spagnolo autore di «Il folle di Dio alla fine del mondo» sul viaggio del papa in Mongolia. «Ora sono agnostico: dopo quella esperienza unica ho superato la mia fobia anti-Chiesa»