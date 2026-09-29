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In autunno la sponda bresciana set della serie «Delitto sul lago di Garda»

Le riprese del progetto di Dinsey+ sono già partite: nel cast accanto a Matilde Gioli e Tommaso Ragno ci sarà anche Margherita Buy
L'attrice Margherita Buy
L'attrice Margherita Buy

Ci sarà anche la partecipazione di Margherita Buy, accanto a Matilde Gioli e Tommaso Ragno, tra gli altri, nel cast della nuova serie originale italiana Hulu «Delitto sul Lago di Garda» (questo il titolo provvisorio) basata sul romanzo bestseller dell’inglese Tom Hindle «Murder on Lake Garda», uscito a giugno in Italia per Bompiani. Lo ha annunciato Disney+, la piattaforma streaming che ospiterà la serie, prodotta da The Apartment, società del gruppo Fremantle, e diretta da Laura Bispuri. Nel cast anche Carlotta Antonelli, Francesco Gheghi, Saul Nanni, Paolo Pierobon, Yile Vianello, Margherita Buoncristiani, Paola Buratto e Vincenzo Crea.

Le riprese sono già partite, e tra le prossime location, tra fine settembre e novembre, ci sarà anche la sponda bresciana del Garda. Il giallo (con delitto) è ambientato durante una festa di matrimonio organizzata in un castello sul lago, per cui la scelta più probabile di set potrebbe ricadere sul Castello Scaligero di Sirmione, quello di Malcesine o l’Isola del Garda, che nella realtà è rinomata location per feste private.

Isola che nel romanzo si raggiunge con una quindicina di minuti di navigazione dalla riva: Gardone Rivera o Salò sarebbero le location perfette per le riprese di terraferma.

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Delitto sul lago di GardaDisney+riprese

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