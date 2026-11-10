Al Capriolo Film Fest ci sarà anche Federico Zampaglione: il programma

Tre giorni per portare il cinema oltre la sola proiezione, trasformandolo in un’occasione di incontro tra pubblico, autori e professionisti. Dal 13 al 15 novembre Capriolo ospita la prima edizione del Capriolo Film Fest, distribuita tra l’Auditorium Bcc Basso Sebino e la Multisala Gemini. L’iniziativa, annunciata lo scorso maggio, nasce dalla collaborazione tra l’associazione Cine Minds, ScreenWorld, il Comune e la Pro Loco di Capriolo, con il sostegno di Bcc Basso Sebino. BadTaste e CinemaSerieTV.it partecipano come media partner, mentre il programma guarda anche alle scuole e al cinema indipendente.
Il programma
Si comincia venerdì 13 novembre alle 9.30 con una matinée per le scuole dedicata ad animazione e doppiaggio. L’apertura ufficiale è fissata alle 16.45 all’Auditorium Bcc, seguita alle 17 dallo spazio dedicato ai Corti del territorio, con proiezioni e incontri con gli autori. La serata si sposta alla Multisala Gemini: alle 20.30 arriverà il doppiatore Davide Perino, voce italiana di Elijah Wood e di Frodo nella trilogia de «Il Signore degli Anelli», per raccontare il proprio lavoro. Alle 21.30 sarà proiettato «Springsteen – Liberami dal nulla», film di Scott Cooper in cui Jeremy Allen White interpreta il cantautore americano.
Sabato 14 novembre si riparte alle 9.30 con un appuntamento per le scuole dedicato ad autismo, inclusione e stop motion. Alle 17 l’Auditorium BCC ospiterà di nuovo Corti e incontri con i registi, con «Juggernaut» e «Homo Homini Lupus». Nel gruppo degli ospiti figurano Emanuele Ricci, che ha diretto «Juggernaut» insieme al fratello Daniele, e Antonino Giannotta e Stefano Ressico, registi di «Homo Homini Lupus».
Il primo è anche attore e divulgatore cinematografico, mentre il secondo è un giovane autore particolarmente legato al cinema di genere. Alle 20.30 la scena passerà a Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista legato soprattutto al cinema horror. Il suo incontro alla Multisala Gemini precederà, alle 21.30, la proiezione di «The Nameless Ballad», il suo nuovo film, uscito nelle sale italiane il 5 novembre, che intreccia musica e suggestioni soprannaturali.
Domenica 15 novembre il programma comincerà alle 16 con «La mia vita da zucchina», film d’animazione proposto a dieci anni dall’uscita. Poi spazio ai confronti tra grandi registi: alle 17.30 il talk «I duellanti: Burton vs Del Toro» e alle 18.30 «Spielberg vs Cameron», entrambi con critici e creator. Alle 20.30 sarà la volta di «Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema», incontro dedicato al regista britannico (Screenworld gli ha dedicato un nuovo libro di analisi e racconto, «A qualcuno piace cult. La storia di Christopher Nolan», presentato pochi giorni fa al Lucca Comics & Games) che farà da introduzione alla proiezione delle 21.30 di «The Prestige», presentato nel ventesimo anniversario.