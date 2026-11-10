Il regista bresciano Corsini: «Il mio horror Ferine un atto di resistenza»

«Realizzare "Ferine" senza avere santi in paradiso è stato un atto di resistenza. Non politico o romantico, quanto piuttosto fisico, psicologico e finanziario. Ho pensato più volte di mollare, ma ha prevalso la volontà di arrivare alla meta». A nove anni di distanza dalla prima sceneggiatura, a sette dal lancio del corto omonimo (alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, mentre poi ha raccolto decine di premi in festival di vari continenti), il 46enne Andrea Corsini, bresciano di Castegnato, saluta con soddisfazione l’uscita del suo lungometraggio d’esordio, un dramma horror ambientato nel mondo reale e senza risvolti paranormali, che l’autore presenterà domani alle 21, alla multisala Oz (info e prenotazioni su www.ilregnodelcinema.com).
Musicato dal veterano Pino Donaggio, il film ha come protagonista Irene, una collezionista d’arte alla ricerca spasmodica della maternità: un evento tragico risveglia in lei un istinto primordiale incontrollabile, facendola regredire a uno stadio animalesco, ma senza cancellare il suo bisogno di essere madre. Una nuova natura prende il sopravvento e la espone al pericolo, quando la sua strada incrocia quella di Dama, una spietata trafficante di bestie esotiche.
Andrea: tanta gavetta, ma ha fatto il film che voleva fare…
Se penso che una mattina di 17 anni fa mi sono svegliato, deciso a fare cinema, e che oggi c’è un mio film in sala, direi che sono stato abbastanza veloce. Non ho alle spalle un percorso accademico: dopo le medie ho fatto l’operaio e la passione per il cinema è arrivata come una folgorazione, coltivata con pervicacia e sacrifici.
L’opera in sala è una liberazione o c’è il contraccolpo del distacco?
Il lavoro non è del tutto finito, c’è una distribuzione americana ancora da conquistare. Ma consegnare il film agli spettatori, dopo una lunga gestazione, è un atto liberatorio. Anche perché, essendo le riprese terminate a ottobre 2024, mi sono nel frattempo proiettato altrove (su territori cinematografici gotici, da rileggere in chiave contemporanea, ndr), per non consumarmi dell’attesa del lancio.
«Ferine» è un progetto atipico, nel panorama nazionale…
Ero stufo di vedere cinema imitativo. E nell’horror questo avviene con risultati catastrofici, perché gli slasher da jump scare (i film da salti sulla sedia, che ruotano intorno ad assassini seriali indistruttibili, ndr) non sono roba per noi, non la sappiamo fare. Per contro, in Italia abbiamo fatto grande cinema di genere (penso ad Avati) quando abbiamo messo il naso fuori dalla finestra e guardato ciò che ci circondava. Che poi è quello che fa Stephen King in letteratura.
Ci sono echi del cinema classico nazionale di genere…
Credo di sì, ma non per un’operazione nostalgia, perché ritengo che il mio linguaggio sia contemporaneo. Mi piaceva l’idea di far risaltare luoghi di provincia, di solito lasciati fuori campo, perché considerati brutti. Non so se lo siano davvero, ma per me hanno un’identità precisa, in buona parte ancora inesplorata, sebbene Sossai abbia squarciato un velo.
Com’è stato lavorare con attrici di rango quali l’irlandese Carolyn Bracken («The Quiet Girl»,«You Are Not My Mother») nei panni di Irene e Caroline Goodall («Schindler’s List», «Hook») in quelli di Dama?
Una meravigliosa occasione di crescita: la Goodall ha conferito al proprio personaggio un’impronta algida e insieme divertente, mentre con la Bracken ho passato una settimana a leggere e rileggere la sceneggiatura, tanto che poi, sul set, è filato tutto liscio.