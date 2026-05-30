La Franciacorta avrà un festival del cinema: arriva il Capriolo Film Fest

La Franciacorta avrà un festival del cinema tutto suo. La novità è stata annunciata durante una serata dedicata al rapporto tra cinema e spazio con ospite il giornalista e divulgatore Emilio Cozzi, occasione nella quale sono stati presentati i primi dettagli di un progetto pensato per portare sul territorio film, ospiti, giornalisti e professionisti del settore. La manifestazione si chiamerà Capriolo Film Fest e si svolgerà dal 13 al 15 novembre, con l’obiettivo di costruire un nuovo appuntamento culturale rivolto al pubblico locale e, in particolare, alle nuove generazioni.

Leggi anche Ciak a Brescia e sul lago d’Iseo: da Deutsche Bank al film di Netflix Il festival sarà organizzato da ScreenWorld e dall’associazione culturale Cine Minds, con il coinvolgimento della Pro Loco e altre realtà locali. L’iniziativa porterà a Capriolo una proposta legata al cinema italiano, affiancando alle proiezioni momenti di incontro con ospiti e figure professionali del mondo dell’audiovisivo. L’idea è raccontare anche il lavoro che sta dietro alla realizzazione di un film, attraverso il contributo di chi il cinema lo segue, lo racconta o lo costruisce concretamente.