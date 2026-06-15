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Nel Bresciano ci sono tantissimi castelli da visitare: ecco quali sono

La provincia è disseminata di fortificazioni di diverse epoche storiche, che in alcuni casi sono diventate museo o spazio culturale e che in altri ospitano festival e concerti: il tour per scoprirle tutte
Giulia Camilla Bassi
Il castello di Breno
Il castello di Breno

Alcuni si incontrano quasi per caso, spuntano dietro una curva o dominano il profilo di una collina. Altri bisogna andarli a cercare, nascosti tra piccoli borghi, vigneti o strade secondarie poco battute. Sono i castelli del Bresciano, e ognuno custodisce un frammento diverso della storia del territorio. A volte perfettamente conservati, altre inglobati nei centri storici o trasformati in dimore signorili, continuano a raccontare una provincia che per secoli è stata terra di confine, crocevia commerciale e nodo strategico tra Venezia, Milano e il Nord Europa.

Dalla città alla Valcamonica, dal Garda alla Franciacorta, il territorio bresciano è disseminato di fortificazioni, rocche e castelletti. Alcuni sono diventati musei o spazi culturali, altri ospitano festival, concerti e visite guidate. Altri ancora si scoprono semplicemente passeggiando, raccontando quanto il tema della difesa abbia inciso sulla storia locale.

Il castello di Brescia

Il più iconico è il Castello di Brescia, il Falcone d'Italia. Arroccato sul colle Cidneo, domina la città da secoli ed è uno dei complessi fortificati meglio conservati del Nord Italia. Qui si sovrappongono tracce delle dominazioni viscontee e veneziane, bastioni, ponte levatoio, torri, il Museo delle Armi Luigi Marzoli e il Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia. Negli ultimi anni è diventato uno spazio vissuto dai bresciani, tra passeggiate, eventi culturali, festival, street food e visite speleologiche nei sotterranei e nelle segrete.

Fortificazioni sul Garda

Il castello scaligero di Sirmione, sul Garda
Il castello scaligero di Sirmione, sul Garda

Sul Garda le fortificazioni dialogano con l’acqua. È il caso del castello scaligero di Sirmione, probabilmente il maniero più fotografato della provincia, circondato dall’acqua e raggiungibile tramite il ponte levatoio. Ma affascinano anche il castello di Padenghe, nella Valtenesi, e la Rocca di Lonato, grande fortezza strategica del basso Garda.

Tra XIII e XIV secolo gli Scaligeri trasformarono il Garda in un sistema difensivo militare e commerciale, disseminando il territorio di rocche, mura e torri per presidiare confini, approdi e rotte lacustri. Da Moniga a Soiano, da Polpenazze a Pozzolengo, il paesaggio gardesano conserva i segni di quella lunga geografia di frontiera.

Castelli in Franciacorta

In Franciacorta i castelli sono spesso meno noti, ma profondamente intrecciati al paesaggio vitivinicolo. Il Castello di Bornato è una villa rinascimentale costruita all’interno di una struttura medievale ancora cinta da mura merlate, circondata dai vigneti. Il Castello Quistini è noto per giardini botanici e labirinto di rose, mentre il Castello di Passirano testimonia il ruolo strategico lungo le direttrici commerciali tra Brescia e il lago d’Iseo. Sul Sebino, il Castello Oldofredi di Iseo conserva il fascino austero della fortificazione trecentesca.

Castelli in Valcamonica

Anche in Valcamonica castelli e rocche sorgono in posizioni strategiche. Il Castello di Breno domina il paese e la valle, con torre principale alta circa venti metri, mura medievali e resti dell’antico impianto difensivo. Poco distante, il Castello di Cimbergo conserva fascino austero e posizione isolata. Il Castello dei Federici di Gorzone ha assunto caratteristiche più residenziali nel tempo, passando da fortezza medievale a dimora signorile.

In pianura

Il castello Bonoris di Montichiarii - © www.giornaledibrescia.it
Il castello Bonoris di Montichiarii - © www.giornaledibrescia.it

Nella pianura bresciana, i castelli emergono tra campagne e borghi, raccontando difesa militare, agricoltura e vita rurale. Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco circondato dall’acqua, oggi è un centro culturale vivo, tra mercati della terra, visite guidate e mostre sulla tradizione contadina. Il Castello Martinengo di Villachiara conserva torri e mura originali. Il Castello Bonoris di Montichiari, fine Ottocento, riprende l’estetica medievale in chiave romantica e neogotica, tra torrette, merli e affreschi.

Un patrimonio diffuso che si presta per passeggiate e itinerari, nel nome di un turismo lento a due passi da casa, una delle grandi forze del territorio bresciano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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