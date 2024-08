Quali sono i castelli più famosi e antichi del Garda bresciano

Ospitavano guarnigioni, difendevano villaggi, presidiavano il territorio. La riviera bresciana del Garda è costellata di castelli, incastonati tra antichi borghi, vigneti e uliveti e con splendidi colpi d’occhio sul lago.

E un tour alla scoperta di queste rocche fiabesche è sicuramente un ottimo modo per calarsi nella storia di questi luoghi.

Il più famoso

Un bastione del castello di Sirmione

Il più famoso è senz’altro il castello di Sirmione, costruito nella seconda metà del 1300 dalla famiglia Della Scala, signori di Verona, che dalla metà del Duecento alla fine del Trecento governarono la penisola. La rocca scaligera è una fortezza militare costituita da due cerchie di mura concentriche che racchiudono cortili e torri, disegnando affascinanti geometrie: non ha mai ospitato nessuna principessa, ma è stato invece ostello di una guarnigione e ormeggio di una flotta che presidiava il Garda.

I più antichi

Più antichi sono invece gli altri castelli della zona, come quello di Pozzolengo, edificato intorno all’anno Mille sulla sommità del monte Fluno. La struttura serviva da difesa per la popolazione contro le continue invasioni di Magiari e Ungari. Un'ulteriore fase di espansione del castello, con ampliamento della cinta muraria verso ovest, risale al XV-XVI secolo, quando il fortilizio raggiunse la sua massima espansione. Oggi il borgo medievale all’interno delle sue mura è ancora abitato, così come lo è il castello di Moniga, costruito nello stesso periodo e allo stesso scopo.

Le mura del castello di Moniga

Tra i borghi fortificati sorti sulle colline della Valtenesi nel X secolo, come quelli di Padenghe, Soiano, e Puegnago, questo è tra i meglio conservati, anche se è stato sicuramente rimaneggiato tra il XIV e il XV secolo.

Anche il castello di Polpenazze risale allo stesso periodo, e fu distrutto da Filippo Maria Visconti nel 1420 e successivamente ricostruito dai veneziani nel 1426. Nel XVI secolo una parte della struttura fu demolita per accogliere la chiesa parrocchiale, e oggi rimangono solo una porzione di mura e alcune parti dell’antico ingresso, una volta protetto dalla torre, nella quale sono ancora visibili le feritoie del ponte levatoio.

Il castello di Polpenazze

Spostandosi nell’entroterra gardesano, troviamo la Rocca di Lonato, edificata nel X secolo, forse dai conti Ugoni Longhi di Montichiari, e successivamente passata di mano a Scaligeri, Visconti e Gonzaga, fino al controllo della Serenissima Repubblica di Venezia. La rocca, destinata prettamente a esigenze di ordine militare e difensivo, si presenta oggi come una delle più imponenti di tutta la Lombardia.

Orari delle visite

Il castello scaligero di Sirmione è visitabile da martedì a sabato dalle 8.30 alle 19.15, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro, acquistabile anche online sul sito.

La Rocca di Lonato è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ingresso a 5 euro. È possibile acquistare un biglietto cumulativo (10 euro) per visitare anche la vicina Casa del Podestà. Qui la prenotazione è obbligatoria sul sito.

I castelli di Pozzolengo, Moniga e Polpenazze non richiedono un biglietto d’ingresso per essere visitati. Sono sempre aperti e pronti ad accogliere appassionati e curiosi che vogliano ammirare gli imponenti resti medievali.