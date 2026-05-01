Cosa nascondono le segrete del Castello di Brescia

Sono molto bui, parecchio freddi e soprattutto estremamente affascinanti: parliamo dei cunicoli, dei sotterranei e delle stanze nelle torri del Castello di Brescia, che sovrasta tutta Brescia e che è ricchissimo di storia. Abitato sin dall’Età del Bronzo, il colle Cidneo che lo ospita suggerisce già la funzione di questo complesso: la fortezza militare ha sempre rappresentato la difesa della città. Ciò che resta è una preziosa stratificazione che racconta la storia di Brescia, di chi l’ha governata e delle sfortunate persone che si sono ritrovate a trascorrere qui il proprio periodo di prigionia fino, più o meno, alla metà del Novecento.