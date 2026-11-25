Sulla 6th Avenue di New York City due omini corrono su una vetrina brandendo due piadine tra i semafori e gli orologi della Grande Mela: a disegnarli è la stessa mano che a luglio ha portato un gorilla con in mano una tazza di caffè su un’altra vetrina in via Gramsci a Brescia, ovvero quella di Andrea Goffi. Illustratore digitale e, «per scappare dai pixel», da qualche mese anche illustratore di vetrine, la passione «fare i disegnini» – come li definiva agli albori della sua pagina Instagram – lo accompagna da sempre.
La sua storia
Originario di Bedizzole, agli studi all’Accademia Santa Giulia è seguita una prima esperienza lavorativa in un’azienda bresciana che si occupava di stampe su cartone, per poi spostarsi in una start up nella bergamasca dove ha lavorato come user experience designer. «L’illustrazione però era sempre stata una passione – racconta Andrea –, non ero mai riuscito a farla diventare un lavoro ma due anni fa ho deciso di buttarmi e di iniziare a svilupparla parallelamente all'attività in azienda». Un anno fa, quindi, Andrea ha deciso di lanciarsi definitivamente. «Ho aperto partita iva e ho iniziato a crearmi contatti nel mondo della tecnologia come illustratore».
Un lavoro di networking che l’ha trasportato da aziende italiane – da Brescia a Torino e da Napoli a Milano – a realtà estere, come la Svezia e gli Stati Uniti. Il tutto, però, a distanza. «Già da prima del Covid avevo lavorato in modalità ibrida, un po’ in remoto e un po’ in ufficio. Nel diventare freelance, però, tutto si è spostato definitivamente a casa mia, salvo qualche momento in spazi di coworking». Una situazione con i suoi pro e i suoi contro. «Mi mancava avere vere interazioni umane, e ho deciso di trovare un modo per alzare letteralmente le chiappe dalla scrivania» ricorda divertito Andrea. Da sempre affascinato dai murales e alla ricerca di una seconda attività più manuale e che lo staccasse per un po’ dai pixel, ha optato quindi per il vetro.
Le vetrine
«Mi sembrava più semplice che partire direttamente sui muri – continua –: ero spaventato all’inizio, ho chiesto consiglio ad altri illustratori, gente che conosco, e mi hanno tutti detto di buttarmi. Ho iniziato allenandomi su tutti i vetri e gli specchi di casa, e quando sono stato soddisfatto ho contattato una mia amica che possiede una pasticceria dietro piazza Vittoria». Dalla prima vetrina – realizzata per la settimana del glutine in una pasticceria gluten free, Zero&Zero – è nato quindi un passaparola che l’ha portato in altri locali storici della città, come il Caffè Gramsci, o attività commerciali, come il negozio d’abbigliamento Kuro Shop. «Tutti contatti trovati via passaparola e “alla vecchia”, bussando ai locali, entrando, spiegando chi ero e che cosa facevo – racconta –. Ho iniziato a condividere la cosa sui social, con reel e contenuti».
Nella Grande Mela
Uno di questi, intercettato da La Piadineria, lo ha quindi catapultato dall’altra parte dell’oceano, dove il brand originario di Montirone ha aperto il mese scorso il suo secondo store a Manhattan. «Sono subito andato a rinnovare il passaporto e sono partito: gli store sono a Bryant Park e Flatiron, quindi sulle vetrine ho riportato alcuni elementi architettonici caratteristici del quartiere, concordando le scene con il loro team». Un lavoro anche fisicamente più esteso, su vetrine alte quasi 4 metri. «Scene, materiali e specifiche dipendono dalla committenza – spiega Andrea –: a Brescia ho disegnato con gli Uniposca, in America ho usato usare delle vernici più resistenti. È possibile disegnare sia sull’interno del vetro, cosa che ho fatto più spesso, che sull’esterno, dipende da quanto deve rimanere il disegno, e da specifiche di natura legale: se il locale vende cibo, ad esempio, le tempistiche e i materiali cambiano». I soggetti sono variabili, «ma mi piace mantenere il mio stile e mettere la mia firma».
Live painting e futuro
Tra i prossimi appuntamenti di Andrea ci sarà, il 29 novembre, un live painting a Torino per il compleanno della birreria Mahroom. Ma com’è lavorare davanti agli occhi di tutti? «Beh, non c’è il ctrl-z per cancellare: solo alcool per errori minimi. Sicuramente è un cambiamento rispetto al lavoro totalmente in digitale nella solitudine di casa». A volte qualcuno si ferma incuriosito o chiede informazioni, «e in America un signore mi ha interrotto per dirmi che per lui era una giornata difficile, aveva dei problemi di salute, ma che incontrarmi e vedermi portare arte sulla vetrina gli aveva reso il giorno migliore». In genere si tratta di lavori di qualche ora, ma il tempo dipende dalla tecnica e dall’illustrazione. «Sarebbe bello portare questa cosa in giro per l’Europa, viaggiando e proponendomi nelle varie attività. La prima dove andrei? Londra. Ci ho vissuto qualche mese anni fa, sarebbe un po’ come chiudere un cerchio».