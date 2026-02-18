Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Illustratori cercasi: una call per illustrare il futuro tram su «T»

La rivista trimestrale dedicata all’attesa della nuova tranvia cittadina propone un concorso per artisti e artiste: ecco come partecipare
La copertina del secondo numero di T illustrata da Eliana Micheli
La copertina del secondo numero di T illustrata da Eliana Micheli
L’illustrazione occupa uno spazio importante nel giornalismo, e anche in un mondo nel quale video e fotografie sono dominanti resta un linguaggio capace di interpretare e sintetizzare temi complessi, soprattutto quando si parla di futuro e trasformazioni urbane. È su questa linea che si inserisce la scelta di dedicare parecchio spazio all’arte grafica su «T», la rivista trimestrale allegata al Giornale di Brescia e dedicata all’attesa del tram in città. A inizio febbraio è uscito il secondo numero: si trova online o, cartaceo, al TramPoint in corso Palestro. Il magazine, dunque, contiene diverse illustrazioni. E da qui nasce l’idea di aprire una call pubblica rivolta a illustratori e illustratrici.

Illustratori cercasi

Di trimestre in trimestre, gli artisti possono inviare la propria opera. Il concorso invita a realizzare un’illustrazione dedicata al futuro tram di Brescia. Il tema è ampio: non solo il mezzo di trasporto, ma ciò che rappresenta per la città. Connessioni, quartieri, cambiamenti nelle abitudini quotidiane… L’interpretazione è libera, così come la tecnica. 

Per candidarsi è sufficiente inviare la propria illustrazione (misura 194mmx240mm) in formato pdf all’indirizzo gdbweb@giornaledibrescia.it. A valutare i lavori sono Eliana Micheli, del progetto The Brescianer, e Mara Cantoni. La selezione terrà conto della qualità tecnica e della capacità di interpretare il tema in modo personale e coerente. Le opere selezionate potranno essere pubblicate sul magazine, in quarta di copertina o all’interno della rivista.

