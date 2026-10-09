C’era una volta il muro contro Alternative für Deutschland

La battuta in Germania è sulla bocca di tutti: dopo il muro di Berlino, caduto il 9 novembre 1989, anche il «muro di fuoco», la cosiddetta Brandmauer, ossia la barriera eretta da tutti i partiti per isolare l’AfD evitando ogni forma di intesa e collaborazione, sta andando in frantumi. Non si tratta di un crollo fragoroso e inaspettato come quello che portò alla riunificazione dei due stati tedeschi, ma di un processo lento di logoramento, con lo staccarsi continuo di calcinacci e l’apertura di crepe, fino al momento in cui ci si rende conto che quel muro non c’è più, che l’AfD è completamente sdoganata e può essere trattata come un interlocutore pari agli altri. Non siamo ancora a questo punto, e neppure è detto che davvero ci si arrivi, ma la strada sembra condurre inesorabilmente proprio a quel risultato.
A destare clamore è quanto accaduto nei giorni scorsi a Magdeburgo, capitale del piccolo Land Sassonia-Anhalt, divenuto simbolo dell’ascesa elettorale dell’estrema destra, arrivata nelle elezioni locali dello scorso 6 settembre al risultato strabiliante del 44%. Un mese dopo il voto il nuovo parlamento regionale si è riunito per nominare presidenze e vicepresidenze, e c’era molta attesa per come sarebbero andate le cose. I voti dei 39 parlamentari di AfD sulla carta non erano sufficienti a garantire l’elezione alla presidenza del loro candidato, il giovane imprenditore immobiliare Tobias Rausch, e se tutti gli altri partiti si fossero accordati su un nome alternativo, avrebbero potuto impedirlo.
Ma non si è raggiunto alcun accordo e così, nel segreto dell’urna, Rausch ha avuto la maggioranza, sommando ai voti di AfD quelli «dichiarati» dell’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) e altri 4 voti anonimi provenienti con ogni verosimiglianza dalle file della CDU (che aveva deciso di astenersi). Col medesimo meccanismo è stato eletto vicepresidente Hans-Thomas Tillschneider, fondatore della frangia più oltranzista del partito, la Patriotische Plattform («piattaforma patriottica»), nonché ispiratore del programma elettorale che è valso la vittoria elettorale e che prevede tra l’altro di ridimensionare la centralità della memoria del nazismo nello studio della storia a scuola.
Come è stato possibile che esponenti di forze politiche democratiche abbiano contribuito all’elezione di tali personaggi? E si può davvero affermare che questo episodio ha sancito il crollo del cordone sanitario anti AfD? Il cancelliere Merz ha preferito minimizzare l’accaduto e ha parlato di un incidente ovvero di una manovra costruita ad arte per incastrare il suo partito. In realtà all’interno della CDU è in corso da tempo un dibattito sotterraneo su come rapportarsi con l’estrema destra, e nel recente passato è già accaduto che CDU e AfD si siano trovate a convergere in votazioni parlamentari a livello nazionale e soprattutto locale.
"Wir als AfD, wir wollen eine gute Politik für unser Land machen. Unser Land kommt zuerst, dann irgendwann mal die Partei und dann irgendwann mal die Person. Über Personen reden wir noch gar nicht." https://t.co/QpDKqeGUBy— Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 7, 2026
Soltanto due settimane fa, per esempio, ha fatto scandalo la mozione presentata congiuntamente da CDU e AfD nel consiglio comunale di Heidenau, cittadina sassone nei pressi di Dresda, per vietare nuove pietre d’inciampo a ricordo degli ebrei deportati. I segnali dello sgretolamento, dunque, sono molteplici e aumenta il numero di chi sostiene che la politica del muro non è servita ad arginare l’ascesa della destra estrema che anzi trae linfa dall’isolamento che le consente di presentarsi come sola contro tutti. E quando un partito arriva al 44%, si commenta, come si può pensare di non coinvolgerlo nelle dinamiche istituzionali, come appunto la presidenza di parlamenti regionali?
I sondaggi non aiutano, visto che registrano a livello nazionale un tracollo della CDU al 18%, contro il 30% dell’AfD. E ben presto non mancheranno altri banchi di prova, ancor più significativi, per verificare quanto della Brandmauer resta ancora in piedi. Sempre a Magdeburgo il leader dell’AfD Ulrich Siegmund proverà a varare il primo governo regionale di destra estrema. Non avendo la maggioranza assoluta in parlamento dovrà contare su aiuti esterni e vedremo se e da dove arriveranno.