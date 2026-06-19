Gelaterie d’Italia, Mille resta sul trono del Gambero Rosso

Raggiungere il vertice non è mai facile, rimanerci lo è ancora di più. Eppure Gabriele Pè, tra una Crema della Bretagna e una Stracciatella al Pirlo, continua a guardare tutti dall’alto: la sua gelateria di Verolanuova - quartier generale di un impero che si è estenso in altri borghi della provincia - continua ad essere, dal gennaio 2025, l’unica insegna bresciana da Tre Coni secondo la Guida «Le Migliori gelaterie d’Italia» del Gambero Rosso. Un traguardo non da poco, che in Italia Pè condivide con altre 76 gelaterie del Belpaese insignite del massimo riconoscimento.
La conferma è arrivata oggi, venerdì 19 giugno, a Napoli, dove è stata presentata l’edizione 2027 della Guida. Una pubblicazione che, come spiega la curatrice Pina Sozio, «testimonia la crescita qualitativa del comparto e mette in luce professionisti che investono in ricerca, formazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. A dieci anni dalla prima edizione, il panorama della gelateria italiana appare più maturo, consapevole e creativo che mai». Lo si vede anche nel Bresciano.
Il top nel Bresciano
Tre sono le insegne che entrano in Guida. Sono la Gelateria Del Biondo, in città, con Due Coni, elogiata dagli esperti del Gambero Rosso per le «notevoli creme come zabaione, vaniglia bourbon, uovo sbattuto e ricotta di pecora» e, tra le altre cose, «l’imperdibile Lovetto»; Drop, sempre in città, al quartiere Abba, che conquista Un Cono grazie a «gusti nitidi e intensi». E Francis di San Zeno Naviglio che di Coni ne divora Due in un sol boccone: la Guida la definisce «una bottega assai curata», «un avamposto di qualità e personalità».
Rispetto all’edizione precedente alcune insegne bresciane non compaiono più. Confermano, invece, la loro presenza in Guida Gelato Elementare di Bagnolo Mella (Due Coni), che si distingue per «una proposta rigorosa che celebra la purezza della materia prima attraverso un accurato lavoro di sottrazione»; le conosciutissime Bedussi e Ribera di Brescia (entrambe da Due Coni), Mologni Gelato di Paratico (Due Coni conquistate grazie a «una qualità senza compromessi»), Vassalli di Polpenazze (Un Cono), Rock di Preseglie (Due Coni) della famiglia Zanoni premiata, in altri contesti, anche per le pizze sfornate a Bione, La Casa del Dolce di Salò (Un Cono) e la Gelateria Ciocolat di Toscolano Maderno (Un Cono).
Chi c’è dietro i Tre Coni
Al top, dicevamo, c’è la Mille di Pè che, oltre a Verolanuova (dove l’attività è iniziata nel 2010), è presente anche a Borgo San Giacomo (prima insegna aperta nel 2002 con la sorella Elisa), Roccafranca (dal 2009), Castelcovati (dal 2025) e Orzinuovi, da quest’anno.
Pè, 43 anni dei quali 23 anni di attività, viene definito «un artigiano animato da una passione senza confini per il mondo del gelato». La sua insegna parla di «una creatività che non conosce segni di stanchezza. Una fantasia che parte dalla ricerca accurata delle materie prime, coinvolge i piccoli produttori, molti del territorio, ed è ben evidente nei sorbetti di frutta, dalla pesca alla mora passando per il mirtillo e la lavanda». Oltre che per il gelato, la Mille è nota anche per colombe e panettoni che hanno dimostrato di saper scalare le classifiche.
La Guida «Le Migliori Gelaterie d’Italia 2027» è consultabile gratuitamente in formato digitale attraverso le piattaforme del Gambero Rosso. Nessun bresciano si è aggiudicato premi speciali. Quello di «Gelateria dell’anno» è andato a Santo Musumeci di Randazzo (CT) e quello di «Gelatiere emergente» a Eleonora Prinzi di Ele Gelati e Granite di Lucca.