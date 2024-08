Gambero Rosso 2024: il nuovo Due Coni è a Bagnolo Mella

Ci sono due new entry bresciane e un pizzico di delusione nella guida Gelaterie d’Italia 2024 del Gambero Rosso. La soddisfazione maggiore è per Gelato Elementare di Bagnolo Mella, che fa il suo ingresso fra i Due Coni ad affiancare altre sei eccellenze nostrane tutte confermate dall’anno precedente.

Si tratta delle cittadine Alimento, Bedussi, Possi e Ribera, oltre a Ciocolat di Toscolano Maderno e Mille di Verolanuova.

C’è un nuovo ingresso anche fra le realtà premiante col singolo Cono: si tratta di Vassalli di Polpenazze, che va ad arricchire la pattuglia completata dai confermati Bottega del Gelato di Leno e La Casa del Dolce di Salò.

Leggi anche A Brescia gelato buono e sostenibile: i Due Coni di Gambero Rosso

Nonostante il ragguardevole bottino dei bresciani, però, il nostro territorio non riesce ad agguantare i Tre Coni che in Lombardia sono addirittura 14, mantenendo la nostra regione eccellenza d’Italia. Eccellenti sono anche i nostri vicini di casa, con Bergamo che ottiene il massimo riconoscimento per due gelaterie della provincia: la Pasqualina di Almenno San Bartolomeo e Oasi American Bar di Fara Gera d’Adda.

Leggi anche Il gelato made in Brescia piace, ma non merita il triplo cono

Novità

Tornando ai motivi di celebrazione, al netto delle conferme - che non sorprendono -, i Due Coni accolgono una realtà bresciana relativamente nuova, ovvero Gelato Elementare del giovane Luca Romano che, a partire dal 2019, si è fatto le ossa nei laboratori d’avanguardia con l’obiettivo - dice - «di presentare un prodotto originale, che fosse ideato e costruito da me nella gelateria che progettavo di aprire».

E la sua Gelato Elementare ha finalmente inaugurato nell’aprile 2021, in piena pandemia, in via Antonio Gramsci 125 a Bagnolo Mella, suo paese d’origine. «I miei concetti chiave - spiega Romano - sono semplicità e umiltà, con l’obiettivo di tornare all’origine di un prodotto complesso, cominciando dai suoi ingredienti. La mia filosofia è quella di togliere tutto il superfluo, inserendo solo pochissimi elementi necessari e indispensabili, di altissima qualità. Ho quindi bandito dal mio laboratorio tutto ciò che è artificiale, lasciando l’essenza della materia prima. Volevo pormi in controtendenza rispetto alla moda delle variegature troppo pesanti o dei colori troppo sgargianti. Per il mio gelato utilizzo spezie, erbe e solamente frutta di stagione, mai surgelata. Il risultato è un prodotto autentico e non ruffiano, che va oltre le apparenze».

E la sua filosofia «less is more» è stata apprezzata dal Gambero Rosso, insieme alla grande attenzione per vegani e intolleranti. Praticamente tutti i gusti sono gluten free e un’altissima percentuale è senza lattosio.