Gambero Rosso, a Verolanuova i primi storici Tre Coni bresciani

La guida 2025 assegna il massimo riconoscimento alla gelateria «Mille» di Gabriele Pè. Premiate in totale 12 realtà della nostra provincia

3 ' di lettura

Nel Bresciano sono molte le occasioni per gustare un buon gelato - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

«Un cono pistacchio e nocciola, grazie. Anzi Tre. O meglio ancora Mille». La gelateria di Gabriele Pè che delizia i bresciani (e non solo) sotto i portici della grande piazza di Verolanuova si chiama Mille e si è aggiudicata nientemeno che i Tre Coni del Gambero Rosso. Per chi non lo sapesse questo è il massimo riconoscimento assegnato dalla celebre guida, nonché il primo, a questo livello, attribuito nella nostra provincia. Da Verolanuova al Burundi per insegnare agli studenti a fare il gelato