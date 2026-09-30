Chef Pavan: «Come un’invasione aliena può diventare una risorsa»

L’autrice di «Cucina ambientale» è tra gli ospiti di Librixia. Nei suoi piatti il granchio blu e la rapana venosa. Cosa le ha insegnato la salicornia? «Ce n’è tanta, ma la importiamo. Dobbiamo darci una svegliata». Ha portato il suo messaggio anche a MasterChef