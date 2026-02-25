Giornale di Brescia
Chef per una notte

Arianna Gatti: «State il più possibile in cucina»

Francesca Roman
La chef emergente 2023 per il Gambero Rosso anche quest’anno è al fianco degli studenti di «Chef per una Notte», pronta a condividere esperienza, tecnica e passione con le giovani promesse della cucina
Arianna Gatti, chef Forme Restaurant - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Una quota rosa con un peso specifico importante. Per i giovani Arianna Gatti è la chef da prendere ad esempio per genialità, dedizione e intraprendenza.

Chi è Arianna Gatti

Abruzzese di nascita, allieva di Marchesi e poi di Léveillé, è stata nominata «chef emergente 2023» per la guida del Gambero Rosso. Nella brigata del Miramonti L’Altro per nove anni, a gennaio 2023 ha aperto il suo ristorante «Forme» in via Codignole a Brescia, dove unisce la tradizione abruzzese ai sapori bresciani.

Forme Restaurant

«Abbiamo appena festeggiato i tre anni – racconta Gatti – e sono molto soddisfatta di quanto siamo cresciuti finora». Agli studenti che le chiedono conto del suo successo, ricorda che non è mai troppo tardi per capire a cosa si è destinati.

«Io ho fatto il liceo scientifico – spiega –, ma la mia passione per la cucina risale all’infanzia, perché i miei genitori erano ottimi cuochi: hanno avuto un ristorante, e papà ha fatto anche il maître in giro per l’Italia».

Quando capisce che questa è la sua strada, Gatti frequenta la scuola Alma di Marchesi, e poi lavora in ristoranti stellati in giro per l’Italia. «Restare un po’ in una cucina, per assimilare meglio il mestiere».

