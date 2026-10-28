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L’arresto non è stato convalidato: Youssef Siher torna libero

Lo studente e attivista cresciuto nel Bresciano era stato fermato in quanto amministratore del canale Telegram del Movimento 17 ottobre
Youssef Siher
Youssef Siher

È ritornato libero Youssef Siher, il ricercatore italiano con origini marocchine, fermato la notte di sabato scorso in qualità di amministratore del canale Telegram Movimento 17 ottobre aperto dopo la due giorni di saccheggi e devastazioni a Milano.

È questa la decisione, secondo fonti legali, della gip Tiziana Landoni che ha rigettato la richiesta di convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare in carcere proposta dalla pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta con il procuratore Marcello Viola. 

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