Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Movimento 17 ottobre, cosa c’è nel manuale «Rivoluzione, istruzioni per l’uso»

Condiviso sul canale Telegram che, secondo gli inquirenti, era gestito da Youssef Siher: all’interno le indicazioni per organizzare i cortei e affrontare le forze dell’ordine
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Un'immagine tratta da «Rivoluzione, istruzioni per l'uso»
Un'immagine tratta da «Rivoluzione, istruzioni per l'uso»

«Dobbiamo scendere tutti uniti in piazza e marciare in file parallele». È uno dei passaggi contenuti in Rivoluzione, istruzioni per l’uso, il documento «liberamente ispirato al manuale della rivoluzione egiziana del 201» che contiene indicazioni operative per organizzare le manifestazioni e gestire gli eventuali scontri con le forze dell’ordine. È diffuso sul canale Telegram del Movimento 17 ottobre, la rete nata online e gestita, secondo gli inquirenti, dal bresciano di origini marocchine Youssef Siher.

Il documento indica innanzitutto gli obiettivi della mobilitazione: «Manifestare il nostro dissenso verso il Governo Meloni e le sue politiche», «espandere il più possibile alle masse la nostra mobilitazione» e «proteggere i nostri fratelli e sorelle rivoluzionari». Il manuale descrive quindi le fasi per organizzare la partecipazione ai cortei: ritrovarsi con amici, conoscenti, compagni e colleghi in una fase di preconcentramento, «lontano dalla presenza delle forze di sicurezza», invitare passanti e residenti a unirsi e raggiungere in gruppi numerosi le strade principali, prima di dirigersi verso il punto di raccolta stabilito.

È nella sezione dedicata alla «tattica collettiva» che compaiono le indicazioni più significative. «Se le forze di sicurezza ci impediscono di proseguire il corteo, gridiamo i nostri slogan e proviamo a sfondare i loro sbarramenti», si legge nel testo. E ancora: «Quando partono gli slogan non bisogna mai fermarli», con l’indicazione di limitarli a uno o due, semplici e facilmente ripetibili da tutta la folla.

Il documento affronta anche l’eventualità di cariche e lanci di lacrimogeni, invitando a mantenere la calma e a proteggere chi si trova accanto. «Ognuno è responsabile e tutela le due persone al suo fianco (destra e sinistra) e la persona dietro».

Tra le indicazioni compare inoltre quella di distribuire i compiti: chi si occupa del primo soccorso, chi accompagna i feriti fuori dalla folla, chi avvia i cori e chi controlla che nessuno rimanga indietro. Il testo dedica spazio anche agli oggetti da portare con sé, elencando acqua, un kit di pronto soccorso e altri materiali. La conclusione è un appello all’attivazione individuale: «Non essere passivo e inutile: anche tu sei parte della Rivoluzione»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Movimento 17 ottobreYoussef Siherproteste

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoAperte le iscrizioni alla Numerica Sales AcademyAperte le iscrizioni alla Numerica Sales Academy

Formarsi, conoscere le aziende e avvicinarsi al mondo del lavoro: torna il percorso formativo gratuito che offre ai giovani concrete opportunità di inserimento nelle aziende del territorio

Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Approfitta della promo e abbonati per un anno a soli 0,80€ a copia

SCOPRI DI PIÙ
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA