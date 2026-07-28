Vittoriale, sopralluogo della Marina per l’albero della Nave Puglia

Sopralluogo tecnico della Marina Militare al Vittoriale degli Italiani per il ripristino dell'albero maestro della Nave Puglia. L’albero originale della prua della nave da guerra che Gabriele d'Annunzio fece collocare sulla collina del parco del Vittoriale si era spezzato sotto il peso di un cipresso caduto, sradicato dalla violenta tempesta dello scorso 17 luglio. Lo stesso giorno il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, si era messo in contatto con la Marina Militare per avviare le verifiche e programmare gli interventi di ripristino.
Il 20 luglio era poi giunto a Gardone Riviera il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per «verificare personalmente l'entità dei danni provocati dall'eccezionale evento atmosferico ed esprimere vicinanza a una delle più importanti case museo del mondo».
Il sopralluogo
La mattina del 28 luglio si è compiuto un ulteriore passo verso il ripristino, con il primo sopralluogo tecnico congiunto dei tecnici della Marina Militare e del personale dell'ufficio tecnico della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. In generale, tutto il complesso monumentale era stato gravemente colpito dal maltempo. Oltre al cedimento dell'albero maestro della Regia Nave Puglia, la tempesta aveva provocato danni anche in altre aree del parco: il Laghetto delle Danze e la zona delle Vallette sono stati interessati da frane e dalla caduta di numerosi alberi, con la conseguente inagibilità di sentieri e percorsi pedonali.