Vittoriale, il maltempo spezza l’albero maestro della Nave Puglia

La violenta ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito diverse zone della provincia, tra cui l’Alto Garda, ha lasciato segni anche al Vittoriale degli Italiani, provocando lo sradicamento e la caduta di numerosi cipressi, con conseguenze sull’accessibilità di alcune aree del parco e, soprattutto, con danni al patrimonio storico e monumentale: è caduto l’albero maestro della Nave Puglia.
La caduta
Un cipresso di grandi dimensioni, sradicato dalla forza del vento, è precipitato sulle sovrastrutture della nave, spezzandone l’albero maestro originale. Il presidente Giordano Bruno Guerri è già in contatto con la Marina militare e con i tecnici competenti per procedere alle verifiche e programmare gli interventi: «L’obiettivo – fa sapere il Vittoriale – è il veloce ripristino della Nave Puglia».
Altri danni
Il maltempo ha provocato danni anche nell’area del Laghetto delle danze e alle Vallette, con frane e alcuni alberi caduti che rendono al momento inagibili sentieri e percorsi pedonali. Si è resa necessaria anche la temporanea chiusura di Villa Mirabella. Il personale tecnico e le squadre di manutenzione del Vittoriale sono al lavoro per la rimozione degli alberi caduti, il ripristino e la progressiva messa in sicurezza delle aree coinvolte.
Per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio, il Vittoriale rimane aperto con biglietto di ingresso a prezzo ridotto, mentre le aree interessate dai danni resteranno temporaneamente interdette al pubblico.