Vittoriale, il maltempo spezza l’albero maestro della Nave Puglia

Danni anche nell’area del Laghetto delle danze e alle Vallette, con frane e alcuni alberi caduti che rendono al momento inagibili sentieri e percorsi pedonali. Oggi il parco sarà aperto con biglietto ridotto e alcune aree interdette al pubblico

17 luglio 2026 1 ' di lettura

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