Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Vittoriale, il maltempo spezza l’albero maestro della Nave Puglia

Danni anche nell’area del Laghetto delle danze e alle Vallette, con frane e alcuni alberi caduti che rendono al momento inagibili sentieri e percorsi pedonali. Oggi il parco sarà aperto con biglietto ridotto e alcune aree interdette al pubblico
Vittoriale, spezzato l’albero maestro della Nave Puglia
Fotogallery
4 foto
Vittoriale, spezzato l’albero maestro della Nave Puglia

La violenta ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito diverse zone della provincia, tra cui l’Alto Garda, ha lasciato segni anche al Vittoriale degli Italiani, provocando lo sradicamento e la caduta di numerosi cipressi, con conseguenze sull’accessibilità di alcune aree del parco e, soprattutto, con danni al patrimonio storico e monumentale: è caduto l’albero maestro della Nave Puglia.

La caduta

Un cipresso di grandi dimensioni, sradicato dalla forza del vento, è precipitato sulle sovrastrutture della nave, spezzandone l’albero maestro originale. Il presidente Giordano Bruno Guerri è già in contatto con la Marina militare e con i tecnici competenti per procedere alle verifiche e programmare gli interventi: «L’obiettivo – fa sapere il Vittoriale – è il veloce ripristino della Nave Puglia».

Altri danni

Il maltempo ha provocato danni anche nell’area del Laghetto delle danze e alle Vallette, con frane e alcuni alberi caduti che rendono al momento inagibili sentieri e percorsi pedonali. Si è resa necessaria anche la temporanea chiusura di Villa Mirabella. Il personale tecnico e le squadre di manutenzione del Vittoriale sono al lavoro per la rimozione degli alberi caduti, il ripristino e la progressiva messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio, il Vittoriale rimane aperto con biglietto di ingresso a prezzo ridotto, mentre le aree interessate dai danni resteranno temporaneamente interdette al pubblico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
VittorialeNave Pugliaalbero maestromaltempoGardone Riviera
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...