Il ministro Giuli al Vittoriale dopo il maltempo: «Colpisce vederlo ferito»

Tappa al Vittoriale, prima della sua visita a Brescia, per Alessandro Giuli. Accompagnato dal presidente Giordano Bruno Guerri, il ministro della Cultura ha effettuato un sopralluogo al parco, colpito dal maltempo nei giorni scorsi: il danno più vistoso l’ha provocato la caduta di un cipresso, che ha spezzato l’albero maestro della Nave Puglia.
Le dichiarazioni
«Colpisce vedere ferito un luogo così profondamente legato all’immaginario di Gabriele d’Annunzio, fino al cedimento dell’albero maestro della Nave Puglia, simbolo della sua visione – ha sottolineato il ministro –. Ho potuto constatare la tempestività con cui il presidente Giordano Bruno Guerri, insieme al personale della Fondazione, ha avviato gli interventi necessari per la messa in sicurezza del complesso monumentale. Il Ministero seguirà con la massima attenzione le operazioni di ripristino affinché questo straordinario patrimonio culturale sia pienamente restituito alla fruizione pubblica nel più breve tempo possibile, anche nelle poche zone ora inagibili».
Nonostante i danni causati dal maltempo, il Vittoriale resta aperto ai visitatori, con biglietto d’ingresso a tariffa ridotta.