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Visita del commissario Enac all’aeroporto di Montichiari

Mearelli: «Scalo a forte vocazione cargo, strategico per il Nord Italia»
Un aereo all'aeroporto di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Un aereo all'aeroporto di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it

Il commissario straordinario Enac (Ente nazionale aviazione civile) Carlo Mearelli, si è recato oggi in visita istituzionale all'aeroporto di Brescia-Montichiari. All'incontro erano presenti anche il direttore territoriale Enac Bergamo Roberta Carli, e il management dello scalo e degli operatori aeroportuali. Enac ha avuto un confronto sulle prospettive di sviluppo dell'aeroporto, considerato «un'infrastruttura con una forte vocazione cargo e logistica, punto di riferimento per il trasporto aereo delle merci nel Nord Italia, in posizione strategica rispetto ai principali distretti produttivi».

Nel corso della visita sono stati approfonditi anche gli interventi infrastrutturali previsti sullo scalo dal Masterplan 2030. Il piano di sviluppo dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio, prevede circa 100 milioni di investimento per il raddoppio dei volumi dell'area cargo, attraverso la realizzazione di nuovi magazzini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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