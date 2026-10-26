Violenza di genere, nasce l’osservatorio di Loggia e UniBs

Progetto congiunto sostenuto da fondi regionali e risorse proprie: un ricercatore analizzerà le denunce, a gennaio partirà un nuovo corso multidisciplinare di 125 ore aperto a tutti coloro che hanno una laurea triennale

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali