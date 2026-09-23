Violenza di genere, «la terapia funziona se si dichiara l’intento»

Perché accade che un uomo, nonostante vada in terapia da molti anni, compia un femminicidio? Cosa può essere sfuggito al percorso terapeutico? La terapia è davvero utile? Ne abbiamo parlato con Francesca Filippini, direttrice del Centro Moses di Brescia