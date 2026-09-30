Vello-Toline chiusa per pericolo massi ma in molti transitano comunque

Nonostante le barriere la ciclopedonale è percorsa sia a piedi sia in bici, il Comune: «Rispettare i divieti»

Giuliana Mossoni 30 settembre 2026 2 ' di lettura

La ciclopedonale Vello-Toline chiusa - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Vello-TolineciclopedonaleMarone Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...