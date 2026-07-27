Con lo spritz, sul divano o in pizzeria: il varano invade i social

Ormai, non solo a Montichiari, è scoppiata la «varano mania»: spopolano sui social immagini umoristiche, create con l’Intelligenza artificiale, che raffigurano il rettile, avvistato in campagna, nelle più varie location.
Così c’è chi lo immagina mentre si beve uno spritz in piazza Santa Maria o vola (licenza poetica) nel parco del Castello Bonoris; chi lo tiene sul divano; chi lo mette al lavoro in pizzeria o organizza corsi di cucina in sua compagnia (anche tra le attività i post non sono mancati) e chi stuzzica la politica.
Tra umorismo e riflessioni
Ci sono pure versioni «sportive», in piscina, o con il varano che si fa un giro nel campo di gara del Palio degli asini di Novagli (in programma domenica 2 agosto). E dalla frazione Novagli, in particolare da Trivellini, giunge una delle versioni che, al di là dell’umorismo, invita alla riflessione: il varano che, vicino ad abbandoni di rifiuti (reali), richiama al rispetto gli incivili perché «il vero pericolo ai Trivellini è… the man (l’uomo, ndr) con due gambe e zero cervello», sostiene il commento introduttivo. Immagini, queste, in cui il rettile si rivolge in dialetto bresciano agli esseri umani incivili, tra un «se te brànche…(se ti prendo…, ndr)», e un «mei na via de ché (è meglio andarsene, ndr)».
Le ricerche
Fotomontaggi che segnalano la curiosità generata dal varano, senza dimenticarci, naturalmente, che le autorità si sono mobilitate per cercarlo e per limitare la circolazione di pedoni nella zona individuata, che c’è anche preoccupazione, e che, suo malgrado, è un animale trovatosi in cattività, da recuperare per tutelare tutti, compreso lui.
Anche il sindaco Marco Togni, viste le immagini, pur contento che non regni il panico, invita a non dimenticare la serietà del tema: «Ho l’obbligo di non sottovalutare la sicurezza delle persone perché, se poi dovesse succedere qualcosa, ne sarei responsabile», ha scritto, aggiornando anche sul fatto che, per ora, le ricerche condotte nell’area, con la Polizia Provinciale, attraverso droni dotati di termocamera, non hanno rilevato la presenza del varano.