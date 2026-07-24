Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Varano in fuga a Montichiari: il sindaco chiude la zona ai pedoni

Il primo cittadino Togni ha emesso un divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti, al confine con Calcinato
Giulia Bonardi
Un esemplare di varano
Un esemplare di varano

Niente passeggiate al confine tra Montichiari e Calcinato: c'è un varano in libertà. Dopo i recenti avvistamenti, il sindaco Marco Togni ha deciso di firmare un'ordinanza che vieta la circolazione a piedi nella zona a sud di via Colomberino Castellina, l'area in cui è stata segnalata la presenza del rettile.

Lo ha annunciato il sindaco stesso che nelle scorse ore ha svolto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, alla presenza dell'agricoltore che ha avvistato l’animale. «L'avvistamento con fotografia scattata risale esattamente ad una settimana fa, ma non era il primo – ha scritto il sindaco Marco Togni –. Gli altri due sono avvenuti circa 15 giorni fa poco distante da dove è stata scattata la fotografia la settimana scorsa».

«È stata verificata l'autenticità dei fatti», specifica ancora il primo cittadino, aggiungendo informazioni sulla specie acquisite da un veterinario esperto di rettili: «Può arrivare anche a 20 kg di peso e "contiene delle ghiandole con una minima quantità di tossine. Quindi va maneggiato con cura”, queste le parole del veterinario», scrive Togni.

La zona in cui sono avvenuti gli avvistamenti
La zona in cui sono avvenuti gli avvistamenti

Non si sa se oggi l'animale sia ancora lì: «Data comunque la pericolosità che può assumere un esemplare allo stato libero che deve nutrirsi e valutato congiuntamente che in questi casi è il sindaco autorità competente per la sicurezza dei cittadini e degli operatori del mondo agricolo, nelle prossime ore, emetterò un’ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti – ha informato Togni –. Questa decisione è stata presa sentito anche il Prefetto per correttezza istituzionale.

Contemporaneamente, nell'ordinanza, richiederò (siamo già d'accordo) anche il supporto del nucleo della Polizia Provinciale e dei Carabinieri della Forestale e della Polizia Municipale, che monitoreranno il territorio con trappole e droni al fine di verificare la presenza dell'animale.Questa prima fase durerà circa 10 giorni. Sarà coinvolto anche il Sindaco di Calcinato essendo territorio di confine».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
varanoordinanzaMontichiariCalcinato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...