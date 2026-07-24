Varano in fuga a Montichiari: il sindaco chiude la zona ai pedoni

Il primo cittadino Togni ha emesso un divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti, al confine con Calcinato

Giulia Bonardi 24 luglio 2026 2 ' di lettura

Un esemplare di varano Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti varanoordinanzaMontichiariCalcinato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...