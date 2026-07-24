Varano in fuga a Montichiari: il sindaco chiude la zona ai pedoni

Niente passeggiate al confine tra Montichiari e Calcinato: c'è un varano in libertà. Dopo i recenti avvistamenti, il sindaco Marco Togni ha deciso di firmare un'ordinanza che vieta la circolazione a piedi nella zona a sud di via Colomberino Castellina, l'area in cui è stata segnalata la presenza del rettile.
Lo ha annunciato il sindaco stesso che nelle scorse ore ha svolto un sopralluogo congiunto con i Carabinieri della Forestale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale, alla presenza dell'agricoltore che ha avvistato l’animale. «L'avvistamento con fotografia scattata risale esattamente ad una settimana fa, ma non era il primo – ha scritto il sindaco Marco Togni –. Gli altri due sono avvenuti circa 15 giorni fa poco distante da dove è stata scattata la fotografia la settimana scorsa».
«È stata verificata l'autenticità dei fatti», specifica ancora il primo cittadino, aggiungendo informazioni sulla specie acquisite da un veterinario esperto di rettili: «Può arrivare anche a 20 kg di peso e "contiene delle ghiandole con una minima quantità di tossine. Quindi va maneggiato con cura”, queste le parole del veterinario», scrive Togni.
Non si sa se oggi l'animale sia ancora lì: «Data comunque la pericolosità che può assumere un esemplare allo stato libero che deve nutrirsi e valutato congiuntamente che in questi casi è il sindaco autorità competente per la sicurezza dei cittadini e degli operatori del mondo agricolo, nelle prossime ore, emetterò un’ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area e del perimetro in cui sono stati effettuati gli avvistamenti – ha informato Togni –. Questa decisione è stata presa sentito anche il Prefetto per correttezza istituzionale.
Contemporaneamente, nell'ordinanza, richiederò (siamo già d'accordo) anche il supporto del nucleo della Polizia Provinciale e dei Carabinieri della Forestale e della Polizia Municipale, che monitoreranno il territorio con trappole e droni al fine di verificare la presenza dell'animale.Questa prima fase durerà circa 10 giorni. Sarà coinvolto anche il Sindaco di Calcinato essendo territorio di confine».