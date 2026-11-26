Stagione positiva, con un finale favorevole. Ma restano, sullo sfondo, alcune criticità da affrontare, dall’equità dell’imposta di soggiorno all’abusivismo. Ne ha parlato il presidente di Federalberghi Brescia, Alessandro Fantini, in occasione della 68ª assemblea provinciale, martedì al Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera, davanti a una novantina di associati sui 430 complessivi.
Il bilancio
Il bilancio tracciato da Fantini restituisce l’immagine di un’annata molto positiva per il turismo bresciano, nonostante le forti incertezze legate a guerre, tensioni internazionali, caro carburante e rallentamento dell’economia globale.
Il presidente ha parlato di «ottimi risultati» che confermano «la forza del turismo bresciano e della varietà della nostra offerta: i laghi, la città, la montagna, la cultura, l’enogastronomia, il turismo d’affari e gli eventi sono le nostre certezze».
La crescita
Il turismo bresciano è in crescita (12,5 milioni di presenze nel 2025, contro le 12,3 del 2024 e le 11,8 del 2023), ma non mancano i problemi sul tavolo.
Fantini ha ribadito la richiesta di una revisione della disciplina dell’imposta di soggiorno, richiamando i dati resi noti nei giorni scorsi: «Nel 2025 i Comuni bresciani hanno incassato 16,7 milioni di euro. Sirmione, Limone e Desenzano superano ciascuno i due milioni, mentre il capoluogo si attesta a 1,8».Sono cifre importanti che, secondo Federalberghi, impongono una riflessione sull’equità del sistema: «Oggi il prelievo riguarda chi pernotta nelle strutture ricettive regolari, mentre gli escursionisti e chi soggiorna in alloggi irregolari sfuggono al tributo.
Eppure il turismo genera ricchezza per l’intera economia locale, dalla ristorazione al commercio, dai trasporti ai servizi, contribuendo già in molti modi alle entrate dei Comuni. Se del turismo beneficia un’intera economia, perché il contributo deve gravare soltanto su chi pernotta?». Da qui la richiesta di «una revisione della normativa nazionale, fondata su quattro principi: equità del prelievo, chiarezza nell’impiego delle entrate, mantenimento dell’attuale limite massimo e partecipazione degli operatori alle decisioni».
Altro tema è quello degli affitti brevi e della lotta all’abusivismo. «Qualcosa è migliorato – dice Fantini – ma siamo ancora lontani da un mercato equilibrato. Chiediamo il rispetto di un principio fondamentale: stesso mercato, stesse regole. Non è accettabile che operatori debbano confrontarsi con obblighi, adempimenti, requisiti di sicurezza e costi differenti».