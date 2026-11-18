La tassa di soggiorno in provincia di Brescia nel 2025 vale più di 16 milioni di euro. Un tributo che non mette però d’accordo tutti: Federalberghi, per esempio, manifesta delle riserve sulla tassa, ribadite dal presidente dell’organizzazione provinciale di Brescia, Alessandro Fantini.
Presidente, nel comunicato che avete allegato ai dati del 2025 esprimete criticità nei confronti della tassa di soggiorno. Perché?
Non sono pregiudizialmente contrario, mi rendo conto che viene applicata in tutto il mondo e che dovrebbe sostenere l’accoglienza turistica, ma il problema è che sono stati individuati solo gli esercizi ricettivi come punto di prelievo e questo è profondamente iniquo.
Cosa non vi piace?
L’imposta di soggiorno grava su una sola delle attività che traggono beneficio dai flussi turistici, gli alberghi, mentre la maggior parte della spesa dei turisti riguarda servizi diversi da quelli ricettivi come taxi, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, terme, impianti di risalita, shopping, attrazioni.
Chiedete una revisione nazionale della norma. Cosa vi piacerebbe?
Vedrei positivamente una City tax.
Come per Venezia?
Non proprio, quella è una tassa d’entrata, un caso limite per la delicatezza della città e i flussi che deve sopportare. La nostra provincia non è paragonabile. Vedrei positivamente una tassa che coinvolga tutti. Pochi centesimi da spalmare su tutte le attività che godono del turismo. Spesso si motiva la tassa di soggiorno con la gestione dei rifiuti, ma noi alberghi già paghiamo la Tari.
Non è l’unico appunto...
Ci piacerebbe anche che i Comuni pubblicassero un rendiconto di come spendono la tassa di soggiorno. E aggiungo che non tutti la reinvestono nel turismo.
La tassa di soggiorno è antipatica anche ai turisti...
In alcune città è diventata troppo cara, fortunatamente non è il caso del Bresciano: penso a Milano durante le Olimpiadi con tariffe arrivate a 7 euro a testa che vuol dire, nel caso di una famiglia di quattro persone, 28 euro al giorno.
Un po’ cara...
Altissima, e senza far distinzione su dov’è la struttura recettiva, in centro o in periferia. Diciamo che con l’imposta di soggiorno è stata scelta la soluzione più facile, un albergatore deve registrare l’ospite e questo fa sì che il turista sia facilmente individuabile.
Bisogna dire poi che sono poche le città che forniscono servizi a chi paga la tassa di soggiorno come sconti sui servizi di trasporto o per l’ingresso ai musei...
Sono poche le città che investono nell’accoglienza turistica: spesso la tassa è un modo per far quadrare i bilanci. Per noi è difficile raccogliere l’impegno quando non vediamo il vantaggio per il turista.