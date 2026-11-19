Ha superato i 16 milioni di euro in 12 mesi e solo nel Bresciano nel 2025. Nata nelle stazioni climatiche, termali e balneari già all’inizio del Novecento, l’imposta di soggiorno oggi è ampiamente applicata nelle località turistiche. E vale una cifra da capogiro: nel nostro Paese sfiora 1 miliardo e 173 milioni di euro (il dato dell’anno precedente era di 628 milioni) e ha registrato in 12 mesi, secondo un’elaborazione del Centro studi Federalberghi e Memotef su dati Siope, un incremento dell’86,8%.
Il Bresciano
Nel corso del 2025, in provincia di Brescia, l’imposta di soggiorno ha generato un gettito complessivo pari a 16,7 milioni di euro in 51 Comuni. A trainare la provincia è, prevedibilmente, il Lago di Garda, che da solo raccoglie oltre 10 milioni di euro. In vetta troviamo Sirmione con 2.370.915,34 euro, seguita da Limone sul Garda (2.191.731 euro) e Desenzano del Garda (2.151.537,70 euro), gli unici tre Comuni a superare la soglia dei due milioni. Al quarto posto troviamo la città di Brescia (1.866.307,82 euro) e dietro, con «soli» 867.576,67 euro, Manerba del Garda, seguita da Gargnano (718.102,89 euro), San Felice del Benaco (675.756,18 euro) e Tignale (671.110,04 euro). Per uscire dall’area gardesana bisogna scendere al quindicesimo posto con Iseo (432.476 euro), seguito da Pozzolengo e poi, al diciassettesimo posto, da Idro (113.895 euro) e Darfo Boario Terme (107.888,60 euro).
La classifica mostra una forte concentrazione economica: i primi quattro Comuni (Sirmione, Limone, Desenzano e Brescia) totalizzano da soli oltre 8,5 milioni di euro, più della metà dell’intero gettito bresciano.
Al contrario, i centri minori registrano importi decisamente contenuti: chiudono la classifica Lodrino (1.194 euro), Vallio Terme (754 euro), Pertica Alta (391,13 euro), Valvestino (290 euro), Capo di Ponte (263 euro) e Vezza d’Oglio (138 euro).
I dati nazionali
La graduatoria delle regioni italiane è guidata dal Lazio con 272,6 milioni, cifra che risente, ovviamente, dell’impatto straordinario della Capitale (268 milioni di euro), prima città italiana per gettito. Al secondo posto troviamo la Lombardia con 157,8 milioni di euro, seguita dalla Toscana che totalizza 140,2 milioni di euro. Subito fuori dal podio si collocano il Veneto con 117 milioni e l’Alto Adige/Südtirol con 98,4 milioni di euro.
Scendendo nella classifica regionale troviamo poi la Campania (72,6 milioni di euro), l’Emilia-Romagna (68,8 milioni) e la Sicilia (50,3 milioni), mentre chiude la graduatoria nazionale il Molise con 423 mila euro.
Analizzando i dati a livello provinciale, la graduatoria italiana è dominata, come detto, da Roma; seguono Milano (114,6 milioni di euro), Bolzano/Bozen (98,4 milioni), Firenze (88,7 milioni), Venezia (66,1) e Napoli (58,9). La provincia di Brescia conquista il dodicesimo posto, alle spalle di Trento, Verona, Rimini, Bologna e Gallura, con un gettito che supera i 16,7 milioni di euro. Il Bresciano si conferma la seconda provincia della Lombardia dopo Milano, superando Como (19esima) e Bergamo (37esima).